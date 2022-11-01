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Giriş Tarihi: 1.11.2022 19:46 Son Güncelleme: 1.11.2022 19:51

Profesörü dana diliyle tehdit eden sahte doktora 9 yıl istendi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un çalıştığı ofisinin önüne dana dili bırakarak tehdit ettiği iddia edilen ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen, kendisini doktor olarak tanıtan Mustafa Y. hakkına ‘Huzur ve sükunu bozma’ ile ‘Özel işaretlerle tehdit’ suçundan 9 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Profesörü dana diliyle tehdit eden sahte doktora 9 yıl istendi

Sosyal medyada kendisini doktor olarak tanıtan Mustafa Y., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un çalıştığı muayenehanesinin önüne dana dili bırakarak tehdit ettiği iddia edildi. Prof. Dr. Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tehdit edildiğini kaydederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamına Mustafa Y., Eskişehir'de gözaltına alındı. Mustafa Y., ifade işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, Şenol, tehdit edildiğini söyleyerek aile mahkemesinden koruma kararı aldırdı.

POŞETLE GELDİĞİ KAMERALARDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Y. hakkına 'Huzur ve sükunu bozma' ile 'Özel işaretlerle tehdit' suçundan 9 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, söz konusu muayenehanenin kamera görüntülerinde Mustafa Y.'nin aracıyla gelerek elinde bir poşetle indiğinin görüldüğü kaydedildi. Twitter hesabından Prof. Şenol'a yönelik birçok tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Mustafa Y. iddianamede yer alan ifadesinde, dana dilini kendisinin bırakmadığını, kimseyi ölümle tehdit etmediğini öne sürdü.

2 ADET DANA DİLİ BIRAKTI

Kendisinin hemoroit hastası olduğunu, muayene olmak istediği için limonata gönderdiğini söyleyen Mustafa Y.'nin, suçlamaları kabul etmese de, bina güvenlik görevlisi ile binanın alt katında bulunan kafede çalışan bir kişinin verdiği ifadeler ve yaptıkları teşhis ile Şenol'un ofisinin önüne 2 adet dana dili bıraktığı, olaydan sonra kapatsa da kendisinin kullandığı tespit edilen Twitter hesabından mesajlar gönderdiği kaydedildi. Hazırlanan iddianame Ankara 10'ncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

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Profesörü dana diliyle tehdit eden sahte doktora 9 yıl istendi
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