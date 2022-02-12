Profesörü dolandıran şebekede 6 tutuklama! Hem parasını hem evini almışlar

Edirne'de polis, geçen ekim ayında, Trakya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. B.A.A. isimli kadını telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 2.5 milyon TL dolandıran şebeke üyelerinden B.E., H.B.A., O.Ş. ve R.F.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleştirilen soruşturma kapsamında 1'i kadın 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.