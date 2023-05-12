Profesyonel şefler bu atölyeden çıkacak

Gastronomi alanında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip, akademik ve güncel gelişmeleri takip eden, Türk ve dünya mutfak sanatlarını yorumlayabilen profesyonel şefler yetiştirmek ve dünyaya miras lezzetler bırakmak amacıyla 'Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Türk Mutfak Sanatları Atölyesi' kuruldu. Kuruluşuna Emine Erdoğan'ın da destek verdiği Atölye'nin tanıtım programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Genel Müdür Hüseyin Burak Fettahoğlu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy "Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki Türk mutfak sanatları atölyesi ziyaretimizde buradaki faaliyetleri yerinde gördük. Olgunlaşma enstitüleri geçmişten geleceğe uzanan bir köprü görevi görüyor. Kadim tarihimizi, kültürümüzü geleceğe taşıyan merkezlerimizden biri. 29 ilimizde 30 olgunlaşma enstitümüz var. Emine Erdoğan Hanımefendi desteğini buradan hiç eksik etmedi. Tanıtımı yapılan ürünleri çok beğendik. Emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise, "Olgunlaşma enstitülerimiz geleneksel Türk mutfak sanatlarıyla dünya mutfağını harmanlayan; araştıran, araştırdıklarını inovatif bir anlayışla birleştiren ve bu alanda çok yetkin meslek insanlarını yetiştiren bir kurum haline geldi. Eğitim alanının her boyutunda çok büyük fark oluşturacak yeniliklere, çalışmalara imza attık. Bu süreçte olgunlaşma enstitülerimiz de çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürdü ve Beylerbeyi olgunlaşma enstitümüzün içinde müstesna bir alan açılmış oldu. Burada hem profesyonel aşçılık eğitimlerini, beraberinde yine eğitimcilerin eğitimini programlayarak Türk mutfak sanatlarını gelenekten geleceğe uzanan bir anlayışla sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.