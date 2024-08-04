Profesyonel yüzücü boğuldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı cankurtaran ve profesyonel yüzücü İlhan Çelik (31), Konya'dan tatile geldiği Muğla'da dalış esansında boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesi Kızılkum açıklarındaki bir tekneden boğalma ihbarı gelmesi üzerine, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçti. Tekneye gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Konya Şekerspor Bisiklet sporcusu Çelik, ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelik'in, yakınları tarafından teslim alınan cenazesi Konya'ya götürüldü. Öte yandan Giresun'un Alucra ilçesi Hacıhasan Köyü'nde pikniğe giden Hüseyin Karabey Bodur'un (55) torunları, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra 3 torununun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Bodur da suya atladı. Çırpınan torunlarını kurtararak kıyıya ulaştırmayı başaran Bodur, bir anda gözden kayboldu. Bodur'un cansız bedeni dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi.