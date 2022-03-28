Profilime kim baktı? Fotoğraflarımı kim gördü? Merakı ile dolandırılmayın!

Güvenli ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturan "SİBERAY" projesi kapsamında, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarında sürekli olarak bilgilendirici paylaşımlarda bulunuluyor. Bu kapsamda Siberay'ın sosyal medya hesabında yapılan son paylaşımlarda ise, insanların sosyal medya hesaplarını ele geçirmek amacıyla kurulan fake hesaplara dikkat çekildi.

SON ZAMANLARA YAYGIN

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, siber suçlarla mücadele kapsamında hayata geçirilen Siberay Projesi, Güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 7'den 70'e her kesime yönelik gerçekleştirilen seminer, konferans ve eğitimlerin yanı sıra, sosyal medya hesaplarından da farkındalık yaratan önemli bilgilendirmeler de bulunuluyor. Siberay sosyal medya hesaplarından son olarak yapılan bilgilendirici paylaşımlarda ise, son zamanlarda oldukça yaygın olan sosyal medya hesaplarını çalınması konusuna dikkat çekildi.

BİLGİLERİNİZİ VE ŞİFRENİZİ GİRMEYİN

Siberay sosyal medya hesabından "Profilime kim baktı', Gizli hesapları görme' gibi vaatler sunan sahte uygulamalar, sosyal medya hesap bilgilerinizi ele geçirmeye yönelik olabilir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmenizi isteyen bu tür uygulamalarla bilgilerinizi paylaşmayın!" ifadeleri ile paylaşılan iletide, Profilime kim baktı? Başlığı bulunan fotoğrafta ise "İnstagram, Facebook, ve Twitter gibi popüler sosyal ağlarda "Profilime kim paktı, fotoğraflarımı kim gördü?, Takipten kimler çıkardı?, beni kimler engelledi? Gibi hizmetler vaat edilerek, sosyal medya hesaplarınızın kullanıcı adı ve şifresini girmenizi isteyen mobil uygulama ve web sitelerine Dikkat! Gireceğiniz bilgiler ile sosyal medya hesaplarınız ele geçirilebilir! Bilgilerinizi ve şifrenizi GİRMEYİN! Bilgisi verildi.