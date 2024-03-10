Projelerini tanıtan Serkan Yazıcı yemin etti

Cumhur ittifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, bir otelde proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Proje tanıtım toplantısına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediyle Başkan Adayı Aydın Ayaydın, AK Parti Muğla milletvekilleri, ünlü şarkıcı Metin Şentürk ve çok sayıda vatandaş ve partili katıldı.

Serkan Yazıcı: Marmaris İyi Yönetilemedi

Projelerini tanıtan Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Marmaris'in doğası, denizi ve insanlarıyla dünyanın en müstesna yerlerinden biri olduğunu belirterek, körfezin denizcilerin binlerce yıldır sığınağı olduğunu vurguladı.

Ancak Yazıcı, 20 yıldır beldenin sadece idare edildiğini ve yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini ifade etti. Kent estetiğinin bozulduğunu ve diğer sahil kentlerine göre geride kaldığını dile getiren Yazıcı, bunun güçlü bir çalışma, şeffaf bir yönetim anlayışı ve katılımcı bir yaklaşımla çözülebileceğine inandığını söyledi.

En Büyük Hedefimiz Herkesin Kalbine Dokunmak

Yazıcı, Marmaris için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ve birlikte yönetme, birlikte huzur bulma ve birlikte eğlenme vaktinin geldiğini belirtti. Projelerini hazırlarken gençler ve kadınlarla da görüştüklerini ve binlerce Marmarisliyi arayarak fikirlerini aldıklarını dile getiren Yazıcı, her Marmarislinin kalbine dokunmanın en büyük hedefi olduğunu vurguladı.

Kadınlarımızın Güvenliği Öncelikli Hedefimiz

Özellikle kadınların güvenliğini öncelikli hedef olarak belirleyen Yazıcı, Marmaris'i kadınların gurur duyduğu bir belde yapacaklarını ifade etti. Hiçbir kadının kendini çaresiz hissetmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Yazıcı, bütün tecrübesiyle belediyenin ve turizm sektörünün imkanlarını kullanarak bu hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Marmaris halkına bir çağrıda bulunarak, yerel seçimlerde birlik olma ve projelere odaklanma çağrısı yaptı. Yazıcı, Marmaris'in geçmişte yaşanan sıkıntılarını, bugün yaşanan sorunları ve ümitsizlikleri bir kenara bırakarak, tüm adayların projelerini incelemesi gerektiğini vurguladı. Yerel demokrasiye katkı vermek için adaylara ve projelere destek verilmesi gerektiğini belirten Yazıcı, Marmaris'in geleceğini şekillendirecek olan adayın ve projelerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaybedecek Zamanımız Yok

Marmaris'in artık kaybedecek zamanının olmadığını belirten Yazıcı, yerel seçimlerin çocukların eğitimi, gençlerin geleceği ve istihdamı, turizmin kalitesi, esnafın durumu, kadınların huzuru, çiftçilerin desteklenmesi, emeklilerin durumu, engelli vatandaşların yaşam koşulları ve turizm emekçilerinin durumu gibi birçok konuda önem taşıdığını ifade etti.

Marmaris'in geleceği için birlikte çalışma çağrısı yapan Serkan Yazıcı, Marmaris halkına teşekkürlerini sunarak, herkesi projelere odaklanmaya ve birlikte hareket etmeye davet etti. Projelerin tanıtımının ardından Serkan Yazıcı meclis üyelerini sahneye alarak tüm Marmaris halkı önünde yemin etti.