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Giriş Tarihi: 5.8.2022 16:42 Son Güncelleme: 5.8.2022 16:42

Propolis Faydaları Nelerdir? Propolis Ne İşe Yarar, Sağlığa Faydası Neler, Kimler Kullanamaz?

İnsan sağlığı, birçok etmenin etkisi altındadır. Bu etmenlerin başında da beslenme gelir. Bebeklerle anne sütüyle başlayan bu süreçten, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine kadar sağlıklı ve dengeli beslenmek büyük önem taşır. Vücudun tüm işlevleri yerine getirmesi için bütün besin öğelerinin eksiksiz alınması gerekir. Propolis olarak adlandırılan ürün ise vücudumuzun sağlığı için gereken birçok içeriğe sahiptir. Günümüzde Propolis Faydaları Nelerdir sorusu sık sık ön plan çıkmaktadır. Böylece, Propolis Faydaları Nelerdir? Propolis Ne İşe Yarar, Sağlığa Faydası Neler, Kimler Kullanamaz? Sorularının cevapları araştırılmaktadır.

Propolis Faydaları Nelerdir? Propolis Ne İşe Yarar, Sağlığa Faydası Neler, Kimler Kullanamaz?

Tüm insanlar için dengeli ve sağlıklı beslenmek elzemdir. Günlük karşılanması gereken bileşenlerin alımı vücut fonksiyonları için çok önemlidir. Doğadan gelen her çeşit besinin bileşimi farklı olmaktadır. Arılar tarafından üretilen propolis de içerik bakımından oldukça zengindir. Bu sebeple propolisin değerli bir gıda takviye ürünü olduğu ve bağışıklığı güçlendirdiği söylenmektedir. İnsanlar tarafından adı bilinen ancak faydaları bilinmeyen bu ürünün bazı sağlık sorunları için kullanımı önerilmektedir. Bu önerileri duyanlar ise Propolis faydaları nelerdir sorusunun cevabını merak etmektedir. Bu nedenle Propolisin faydaları hakkında detaylar bu yazımızda sizlerle.

Propolis Faydaları Nelerdir?

Bizler için önemli bileşenleri içermekte olan propolisin ne olduğunu çoğumuz tam olarak bilmemektedir. Propolis; arı sütü, bal gibi arılar tarafından doğal olarak üretilen birçok üründen biridir. Arıların bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladığı maddeleri başında bulunan salgı bezlerinden salgıladığı enzimler yardımıyla işlediği, transforme ettiği reçine benzeri bir üründür. Aynı anda soğuğa karşı koruma, ısıya direnç oluşturma, su yalıtımı ve antimikrobiyal gibi özellikleri mevcuttur.

Propolis arıcılar tarafından preboli veya arı zamkı olarak da adlandırılmaktadır. Vitaminler, mineraller gibi vücudumuz için gerekli olan birçok madde bakımından zengin olan propolisin faydaları saymakla bitmemektedir. Antioksidan olan bu madde bağışıklık sistemini destekleyici bir üründür. Bu sebeple grip, soğuk algınlığına yakalanan kişilerin kullanması önerilmektedir.

Ayrıca iltihap önleyici, antiviral, antibakteriyel, antifungal özellikleri de bulunmaktadır. Ağız ve diş sağlığı konusunda ve uçuk tedavisinde de kullanılmaktadır. Propolis içerisinde bulunan flavonoid grubu maddesinin yaraları kapatma özelliğinden dolayı yanık tedavisine yardımcıdır. Oral, cilt üzerine sürülerek, gargara veya damla şeklinde kullanılabilir. Damla şeklinde besinlerle alımı ise madde bileşimini arttırarak vücudumuz için ayrıca bir fayda sağlamaktadır.

Propolis Ne İşe Yarar?

Propolisin sağlık için pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Çoğunlukla mevsim geçişlerinde olan hava değişiklikleri sebebiyle oluşan üst solunum yolu hastalıkları için boğaza uygulama yapılabilmektedir. Antimikrobiyal özelliği sayesinde de astım, bronşit gibi hastalıklar üzerinde de etkilidir. Bunların dışında sindirim sistemine bağlı hastalıklara ve bazı kanser türlerine karşı etkili olduğu da söylenmektedir. Özellikle meme, cilt, kolon, yumurtalık, karaciğer kanseri tedavisinde rol oynadığı öne sürülmektedir.

Kimler Kullanamaz?

İçeriğinde bulunan kumarin oranına bağlı olarak kanama ihtimali olan durumlarda ve ameliyat olacak kişilerin propolis kullanması sakıncalı olmaktadır. Bununla birlikte arı ürünlerine karşı alerjisi olan bireylerin kullanması da uygun değildir.

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Propolis Faydaları Nelerdir? Propolis Ne İşe Yarar, Sağlığa Faydası Neler, Kimler Kullanamaz?
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