Prostat kanserinden robotik cerrahiyle kurtuldu

Bulgaristan'da yaşayan ve papağan çiftliği işleten 56 yaşındaki Nikolai Zdravkov Karaivanov, yaşadığı rahatsızlık üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde prostat kanseri olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini öğrenen Karaivanov, tedavi için araştırma yapmaya başladı. Türkiye'deki sağlık hizmetleri alanındaki başarısını duyan Karaivanov, her yıl tatil için geldiği Türkiye'yi bu kez şifa aramak için tercih etti. Ameliyatını Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaptırmak isteyen Karaivanov, ameliyat için eşi ile birlikte İstanbul'a geldi. Karaivanov, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli ve Prof. Dr. Fatih Altunrende'nin robotik cerrahi teknoloji yöntemiyle ameliyat edildi.Türkiye'deki doktor ve sağlık çalışanlarının başarısını ve hastalığı süresince kendisine gösterilen desteği belirten hasta Nikolai Zdravkov Karaivanov, "Hastanede kaldığımız 3 gün boyunca kendimizi evimizde gibi hissettik. Türkiye sağlık ve teknoloji alanında çok ileri bir noktada. Türk hekimlerine teşekkür ediyorum, onlar sayesinde iyileştim. Ülkeme ve işime dönmek için sabırsızlanıyorum. Buraya hep tatil için gelirdim, bu kez şifa bulmak için geldim" ifadelerini kullandı ve hastanedeki işlemlerin ardından taburcu edildi.Üroloji bölümünden Prof. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli, "Prostat kanseri tedavisi, erken teşhis edildiğinde genelde başarı ile sonuçlanır. Karaivanov da Bulgaristan'dan prostat kanseri tanısıyla geldi ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından "Da Vinci robotik cerrahi" teknolojisini kullanarak ameliyatını gerçekleştirdik. Hızla iyileşen hastamız 3'üncü günün sonunda taburcuPROSTAT kanserinin erkeklerde en sık görülen kanserler arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Fatih Altunrende ise, "Prostat kanseri tedavisinde de ülkemizde dünyadaki son teknolojik sistemlerle ameliyatlar yapıyoruz" diye konuştu.