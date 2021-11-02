Protein tozu sonucu felç kalan Hüseyin’in hayalleri yarım kaldı

Adana'da anne ve babası boşandığı için anneannesiyle yaşayan ve iddiaya göre spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan Hüseyin Ömer Uğurludoğan yardım bekliyor.

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş ile yaşayan Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen Temmuz ayında spor salonuna kaydoldu. İddiaya göre, spor salonu çalışanları Uğurludoğan'a kilo almasını hızlandırmak için protein tozunu önerdi. Yaklaşık 13 gün boyunca bu tozu kullanan Uğurludoğan, fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar gencin kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığını tespit etti.

"TORUNUMA YARDIM EDİN"

Hüseyin'in durumunu öğrenen bir hayırsever, tedavi için gereken parayı vererek tedavi ettirdi. 1 ay fizik tedavi gören Hüseyin Ömer'in maddi yardımın kesilmesi nedeniyle tedavisi yarım kaldı. İki gözü iki çeşme olan anneanne Selma Öztaş, "Hüseyin'e bir yardım eden çıksın, hastaneye yatırsın, başka bir şey istemiyorum. 17 bin TL aldılar, bu çocuğu eski haline getireceğiz dediler ama olmadı. Kasım ayında askere gideceğim diyordu, ama biz hastanelerdeyiz. Torunumun askerlik hayali yarım kaldı." diye konuştu.