Haberler Yaşam Haberleri Protezle ayağa kalktı, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor
Giriş Tarihi: 20.2.2024

Protezle ayağa kalktı, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor

Protezle ayağa kalktı, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindede Hatay Antakya'da yıkılan binanın enkazından bir gün sonra çıkarılan, sol bacağına protez takılan öğretmen Aslı Serçemeli Öcal, mesleğine dönmek için fizik tedaviye devam ediyor. 23 yıllık Türkçe öğretmeni Öcal, "Zihnimi yokluyorum, bilgilerim tazecik duruyor ama bana biraz yük olmaya başladı o bilgiler. Artık onların çocuklarla buluşması lazım, bu bilgileri aktarmam lazım diyorum. Öğrencilerim ve velilerim bu süreçte hep benim yanımda oldular. Yeni motivasyonum da herhalde mesleğe başlamak. Eylülde görevimin başında olmak istiyorum" diye konuştu. AA
ARKADAŞINA GÖNDER
Protezle ayağa kalktı, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA