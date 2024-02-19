Protezle ayağa kalktı, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindede Hatay Antakya'da yıkılan binanın enkazından bir gün sonra çıkarılan, sol bacağına protez takılan öğretmen Aslı Serçemeli Öcal, mesleğine dönmek için fizik tedaviye devam ediyor. 23 yıllık Türkçe öğretmeni Öcal, "Zihnimi yokluyorum, bilgilerim tazecik duruyor ama bana biraz yük olmaya başladı o bilgiler. Artık onların çocuklarla buluşması lazım, bu bilgileri aktarmam lazım diyorum. Öğrencilerim ve velilerim bu süreçte hep benim yanımda oldular. Yeni motivasyonum da herhalde mesleğe başlamak. Eylülde görevimin başında olmak istiyorum" diye konuştu. AA