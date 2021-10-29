Protokol eşleriden kadın ve aile destek merkezine ziyaret

Kadınların hem eğitim alıp vakit geçirebildikleri hem de aile ekonomisine katkıda bulundukları kadın destek merkezlerinin önemine değinen Ayşegül Çengel, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığına da vurgu yaptı.



Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde aktif rol almasını sağlamak, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek için kadınlara yönelik her projeye destek vermeye hazır olduğunu belirten Çengel, kadınların hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu kaydetti.



Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci ise, kadın merkezlerinde açılan kurslar sayesinde kadınların annelik görevi yanında iş yaşamına katılımları ve iş yaşamındaki konumlarında da başarılı tablolar sergilediğini söyledi.



Kadınların bu kurslar sayesinde hem meslek öğrendiğini hem de ev bütçelerine katkı sunduğuna vurgu yapan Ekinci, "Açılan bu kursları kadınlarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, mesleki beceri kazanmaları ve istihdam edilerek kendi gelecekleri ve yetiştirecekleri nesiller açısından da çok önemsiyoruz" dedi.



Kadın ve Aile Destek Merkezi Müdürü Ruken Olcan'da Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ayşegül Çengel ve Sibel Ekinci'ye teşekkür etti.