Provakatörlere operasyonlar sürüyor: 72 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran eylemcilere operasyon düzenlendi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettiği tespit edilen 99 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

PROVAKATİF PAYLAŞIMLAR TAKİPTE

Öte yandan Sosyal medya üzerinden yaptıkları provakatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden şahısların tespiti ve yakalanarak gözaltına alınması ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünce operasyonlar devam ediyor.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

21 Mart günü yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alındı, adli tahkikatı tamamlanan 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 22 Mart günü ise tespiti yapılan 94 şahıstan, 58 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli tahkikatı tamamlanan şahıslardan, 50 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca Adli Kontrol Hükümleriyle serbest bırakılırken 6 şahıs Ev Hapsi cezası almış, 2 kişi ise tutuklandı. 23 Mart günü ise tespiti yapılan 9 şahıstan, 5 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alındı. Adli tahkikatı tamamlanan 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca Adli Kontrol Hükümleriyle serbest bırakılırken 1 kişi tutuklandı.

72 KİŞİ YAKALANDI

Bugün sabah saatlerinde ise tespiti yapılan 99 şahıstan, 72 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alınmış, şahıslar ile ilgili işlemler devam ediyor.