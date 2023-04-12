Provizyon Ne Demek? Kartla Alışverişte Açık ve Bekleyen Provizyondaki İşlemler Ne Anlama Gelir?

Provizyon kelimesi tek başına anlatıldığı zaman kredi kartı, alışveriş gibi değişkenler vasıtasıyla anlatılır. Hatta bu anlatım biçimine bekleyen provizyondaki işlemler ne demek sorusu birebirdir. Çünkü tam olarak barındırdığı anlam bu sorunun cevabı ile eşleşir. Fakat bir noktada farklılık vardır. Bu kavram sağlık alanına girdiğinde anlamı değişmektedir. Dolayısıyla Hastanede provizyon ne anlama gelir sayesinde değişen kısım ifade edilebilir. Ayrıyeten müstehaktır provizyon alabilir ne demek de bu görevi görecektir.

Provizyon Ne Demek?

Günümüzde alışveriş mağazalarının neredeyse hepsi sanal ortamlara taşınmıştır. Bijuteriler, ayakkabı mağazaları, kişisel bakım mağazaları, kıyafet mağazaları, beyaz eşya mağazaları, marketler veya daha birçok mağaza sanal ortamda hizmet vermeye başlamıştır. Tüketim alışkanlığının değiştiği bu gibi durumlarda bazı faktörler daha etkin olmaya başlamıştır. Bu faktörlerden biri de kredi kartlarıdır. Kredi kartları sayesinde sanal ortamda var olan tüm bu mağazalardan alışveriş yapabiliriz. Bu gibi imkanlar göz önünde bulundurulduğunda farklı kavramlar da karşımıza çıkmaya başlar. Örneğin provizyon kavramı bunlardan biridir. Provizyon, kartlı alışverişler için bir ön onay süreci olarak tanımlanmaktadır.

Bekleyen Provizyondaki İşlemler Ne Demek?

Alışverişler daha çok kredi kartları ile yapılmaya başlamıştır. Özellikle kredi kartlarına getirilen temassız özelliği sayesinde bu işlem daha da kolay, pratik ve çabuk hale gelmiştir. Bekleyen provizyondaki işlemler konusu da alışverişin kart ile yapılmasını anlatmaktadır. Aynı zamanda anlattığı başka şeyler de vardır. Örneğin kredi kartınız ile bir telefon aldınız. Telefonun ücretini kredi kartınızdan ödediğinizde, ödenen tutar onay sürecine girer. Bu onay süreci de bekleyen provizyondaki işlemler olarak adlandırılır.

Müstehaktır Provizyon Alabilir Ne Demek?

Provizyon kelimesini sağlık alanı ile buluşturduğumuzda karşımıza müstehaktır provizyon alabilir ne demek gibi bir soru çıkabilir. Farklı bir tanım gibi gelse de bu provizyon çeşidi sağlık alanındaki sigortayı ifade etmektedir. Konuyu daha da detaylandırmak gerekirse sağlık kuruşlarına gittiğimiz muayene oluruz. Bu muayene işlemlerinde önemli olan bir şey vardır. O da kişinin sigortasının olup olmadığıdır. Müstehaktır provizyon alabilir ne demek sorusu da kişinin sağlık sigortası olduğunu bizlere ifade eder.

Hastanede Provizyon Ne Anlama Gelir?

Yaşanılan sağlık sorunu sonrasında hastaneye gideriz. Hastanede yapılan müdahaleler sonucunda iyileşiriz. İyileştiğimiz de ise hastaneden taburcu oluruz. Taburcu olduğumuzda sağlık sorunumuz için yapılan müdahalelerin ödeneği çıkar. Sahip olunan sigorta çeşidine göre bazen bütün masrafları devletin karşılaması söz konusudur. Bazen de sadece belli bir oranını devlet karşılamaktadır. Hastanede provizyon ne anlama gelir de bu noktada değinilmesi gereken bir konudur. Çünkü hastanedeki provizyon masrafların karşılanıp karşılanmayacağını gösteren bir şeydir.