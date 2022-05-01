Provokasyona geçit yok... 164 gözaltı var...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde olası provokasyonları ve olayları önlemek için önlemleri sıkı tuttu ve hem tam kadro hem de tam gün mesai yaptı.

İstanbul genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İzinsiz olarak Taksim'e çıkmak ve izinsiz gösteri yapmak isteyen kişilere göz açtırılmadı. Polisler, Okmeydanı İlçesi'ne bağlı Mithat Paşa Caddesi ve caddeye çıkan ara sokaklarda zırhlı araçlarla sürekli olarak ring attı.

Ellerinde flama sopaları bulunan ve izinsiz gösteri yapmak isteyen bazı kişiler Şişli Meydanı'nda ve Okmeydanı'nda gözaltına alındı. İstanbul genelinde toplam gözaltı sayısının 164 olduğu ifade edildi.