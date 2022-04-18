’Provokasyona gelmeyin’ mesajı birilerini rahatsız etti



Böylece halkta mültecilere duyulan öfke artıyor. Sanki mülteciler üzerinden iç karışıklık yaratmak için zemin hazırlanıyor!

Halkımız 6-7 Eylül Olayları'nda, 70'li yıllardaki sağsol çatışmasında bu oyuna çok geldi.

İşte tam da bu noktada atv'nin 'Yalnız Kurt' dizisinde geçmişte yaşanan kötü tecrübelerden ders çıkarak, şu anki mülteci sorunundan yola çıkarak gelecekteki olası tehlikeleri konu alan bir bölüm yayınlandı.

'House of Cards', 'Homeland' gibi birçok siyasi içerikli dizide bu tarz konular işlenir ama bunu bir Türk kanalı yapınca linç ediliyor!

Hem de suçsuz yere! atv'nin sosyal medya hesabından dizideki bir sahne için yaptığı paylaşımda güya mültecileri istemeyen milliyetçi insanlar PKK'lı ilan edilmiş.