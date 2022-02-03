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Giriş Tarihi: 3.2.2022 14:38 Son Güncelleme: 3.2.2022 14:45

Psikiyatri doktoruna bıçaklı saldırı girişimi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Psikiyatri doktoruna bıçaklı saldırı girişimi

Artvin Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde 59 yaşındaki H.G. isimli hasta, Ruh sağlığı ve Sinir hastalıkları uzmanı Dr. Uğur Çıkrıkçılı’nın odasına girip, doktora bıçak çekerek saldırmak istedi. Olay yerine gelen hastane güvenlik görevlileri saldırgan H.G’yi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Olayla ilgili savcılık tarafından saldırgan H.G hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Artvin Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde meydana geldi. Odasında hasta muayene eden Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Uğur Çıkrıkçılı, odaya girmek isteyen başka hasta H.G.'yi uyardı. Bunun üzerine H.G., Dr. Çıkrıkçılı'ya cebinden çıkardığı bıçak ile saldırmaya çalıştı. Doktorun odasına gelen hastanenin güvenlik görevlileri H.G.'yi etkisiz hale getirerek, polise teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ruh sağlığı ve Sinir hastalıkları uzmanı Dr. Uğur Çıkrıkçılı yaptığı açıklama'da,poliklinik yaptığım sırada bir hasta tarafından bıçakla saldırıya uğradım. Şans eseri fiziksel bir zarar almadan kurtulabildim. Belki ben şuan yaşamıyor olabilirdim. İnsanlara sürekli uyarı yapılmasına rağmen bu tür saldırılar gerçekleşiyor. Sağlıkta şiddet yasası acilen çıkmalıdır", diye konuştu

TABİP ODASINDAN KINAMA

Rize-Artvin Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin de saldırı girişimini kınadığı açıklamasında, "Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırganın nasıl bir düşünceyle ve her ne amaçla yapılırsa yapılsın mazur görülebilecek bir tarafı olamaz. Rize-Artvin Tabip Odası olarak bu menfur saldırıda yönetim kurulu üyemiz ve meslektaşımızın yanında olacağımızı ve vereceği her türlü mücadelede arkasında olacağımızı belirtiyoruz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

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Psikiyatri doktoruna bıçaklı saldırı girişimi
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