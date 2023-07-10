Psikolog hakkında suç duyurusu: Psikolojimi bozdu

Özel bir firmada grafiker olarak çalışan 50 yaşındaki Fikret A, geçtiğimiz aralık ayından beri psikolojik sıkıntılar yaşadığı gerekçesiyle hastaneye gitmeye karar verdi. Yaşadığı bunalımdan kaynaklı iş hayatı da olumsuz etkilenince müdürüyle konuşan adam, sorunlarından dolayı odaklanamadığını ve verimli çalışamadığını söyledi. Müdürünün 'Hastaneye git' demesi üzerine Fikret A, başına geleceklerden habersiz Kadıköy'deki Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

MUAYENE ODASINDA GERGİN ANLAR

Randevu aldığı Psikolog Hatice G'nin odasına giren Fikret A, psikolojisinin bozulduğunu, çalışacak durumda olmadığını dile getirdi. Hastasının söylediklerine karşılık Psikolog Hatice G, iddiaya göre "Bu işler böyle olmuyor" diyerek istirahat raporu veremeyeceğini, psikolojik rahatsızlıktan dolayı hastaneye yatırması gerekeceğini belirtti.

"HEM DERMAN OLMADI HEM İŞİMDEN ETTİ"

Fikret A, "Gerekirse hastaneye yatmaya bile hazırım, çalışacak durumda değilim" deyince doktorun istirahat raporu vermeyeceğini yinelemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Psikolog Hatice G, aniden odayı terk etti ve sıradaki hastaları yan odada kabul etmeye başladı. Odada tek başına kalan çaresiz adamsa soluğu savcılıkta aldı.

HASTANE KORİDORLARINDAN ADLİYE KORİDORLARINA

Doktor hakkında suç duyurusunda bulunan Fikret A, hastanede yaşadığı talihsiz olayı anlatarak gittiği doktorun kendisine yardımcı olmadığını, istirahat raporu vermemekle birlikte ilgili ve nazik davranmadığını ve odayı terk ederek muayeneyi yarım bıraktığını belirtti. Fikret A, "Hem hastalığıma çare bulamadım hem de işimi kaybettim. Psikolog Hatice G'den şikâyetçiyim." dedi.

"ODAYI TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Hastasının şikâyeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Görevi kötüye kullanma' suçundan hakkında soruşturma açılan doktor ifade verdi. Savunmasında, Fikret A'nın kendisine hakaret etmediğini ancak sesini yükselttiği için ne yapacağını bilemediğinden odayı terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK, HASTADAN İTİRAZ

Savcılık ise Fikret A'nın iddialarının soyut kaldığı gerekçesiyle dosyaya takipsizlik karar verdi. Bunun üzerine hukuk mücadelesini bırakmayan Fikret A, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliğine bir dilekçe daha verdi. Mağdur adam, "Psikiyatri Polikliniğinde doktor ve güvenlik tarafından orantısız şiddetle muayene odasında mahremiyetinin hiçe sayıldığını ve kanunlarla güvence altına alınmış olan sağlık hizmeti alma hakkının elinden alındığını bildirerek takipsizlik kararına itiraz etti ve dava açılmasını istedi.