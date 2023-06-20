PTS direğine çarpan otomobildeki kişi öldü

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolcu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Sürücü E.Ö.Ö. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 27. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu PTS direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki yolcu sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı yolcu Ufuk Şahin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün tedavisi ise sürüyor.