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Giriş Tarihi: 3.1.2024 09:16 Son Güncelleme: 3.1.2024 09:20

Tespit edilen araçtan 35 düzensiz göçmen çıktı

Konya’da Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından bakılıp, durumundan şüphelenilen minibüste 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye sokan iki sürücü gözaltına alınırken, göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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Tespit edilen araçtan 35 düzensiz göçmen çıktı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrollerinde şüphelenerek takip ettikleri minibüsü Ankara yolu üzerinde durdurdu.

Ekipler, 16 koltuk kapasiteli araçta 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenleri taşıyan 2 araç sürücüsü gözaltına alındı. Suriye uyruklu 35 göçmenin de emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. Araç sahibine korsan taşımacılıktan 20 bin 342 lira cezai işlem uygulanırken, araç 60 gün de trafikten men edildi.

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Tespit edilen araçtan 35 düzensiz göçmen çıktı
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