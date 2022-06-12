PTS trafikte göz açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından polis ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki taşıt ve trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla karayollarına 80 bin 901 kamera, 4 bin 183 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yerleştirildi. PTS'ler ile aracılığıyla çekilen araç fotoğrafları üzerinden plaka tanımlanarak, veri tabanına kayıt edilebiliyor. Böylelikle olası acil güvenlik durumlarında plakası okunan araçların bilgileri sorgulanabiliyor.

9 BİN 278 ARACA İŞLEM YAPILDI

Suç olaylarının aydınlatılmasında güvenlik güçlerine büyük kolaylık sağlayan PTS kayıtları sayesinde 1 Ocak-5 Haziran 2022 tarihleri arasında bir suç dolayısıyla şikayet edilen 5 bin 442 aranan araç tespit edilirken, 930 çalıntı araç bulundu. Ayrıca, 8 araç trafikten men edilirken, 791 çalıntı plakalı, 2 bin 107 kayıp plakalı olmak üzere toplam 9 bin 278 araca adli ve idari işlem yapıldı.

PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ (PTS) NASIL ÇALIŞIR?

Polis ve jandarma karakollarına yapılan kayıp, çalıntı, aranan araç/plaka ihbarlarının Plaka Tanıma Sistemlerine tanımlanması sonrasında ihbar edilen aracın PTS bulunan herhangi bir güzergâhtan seyretmesi halinde polis/jandarma ekiplerine sistem üzerinden alarm gönderiliyor. Ayrıca hakkında ihbar yapılması koşulu olmaksızın 81 ilin herhangi bir noktasında PTS tarafından ikiz plaka ve haciz-yakalamalı araç tespit edilmesi halinde kolluk personeline otomatik olarak alarm gönderilmesiyle aracın tespit edildiği güzergahtaki en yakın polis/jandarma ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi sağlanıyor.