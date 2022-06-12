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Giriş Tarihi: 12.6.2022 11:35 Son Güncelleme: 12.6.2022 11:46

PTS trafikte göz açtırmıyor

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
PTS trafikte göz açtırmıyor

Karayollarına yerleştirilen Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile aranan, hacizli, çalıntı ve ikiz plakalı (bir araca tescilli plakanın kopya edilerek başka bir araca takılması) araçlar hemen bulunuyor. PTS sistemi sayesinde yılbaşından bu yana aranan 5 bin 442 araç tespit edilirken, 930 çalıntı araç bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından polis ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki taşıt ve trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla karayollarına 80 bin 901 kamera, 4 bin 183 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yerleştirildi. PTS'ler ile aracılığıyla çekilen araç fotoğrafları üzerinden plaka tanımlanarak, veri tabanına kayıt edilebiliyor. Böylelikle olası acil güvenlik durumlarında plakası okunan araçların bilgileri sorgulanabiliyor.

9 BİN 278 ARACA İŞLEM YAPILDI

Suç olaylarının aydınlatılmasında güvenlik güçlerine büyük kolaylık sağlayan PTS kayıtları sayesinde 1 Ocak-5 Haziran 2022 tarihleri arasında bir suç dolayısıyla şikayet edilen 5 bin 442 aranan araç tespit edilirken, 930 çalıntı araç bulundu. Ayrıca, 8 araç trafikten men edilirken, 791 çalıntı plakalı, 2 bin 107 kayıp plakalı olmak üzere toplam 9 bin 278 araca adli ve idari işlem yapıldı.

PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ (PTS) NASIL ÇALIŞIR?

Polis ve jandarma karakollarına yapılan kayıp, çalıntı, aranan araç/plaka ihbarlarının Plaka Tanıma Sistemlerine tanımlanması sonrasında ihbar edilen aracın PTS bulunan herhangi bir güzergâhtan seyretmesi halinde polis/jandarma ekiplerine sistem üzerinden alarm gönderiliyor. Ayrıca hakkında ihbar yapılması koşulu olmaksızın 81 ilin herhangi bir noktasında PTS tarafından ikiz plaka ve haciz-yakalamalı araç tespit edilmesi halinde kolluk personeline otomatik olarak alarm gönderilmesiyle aracın tespit edildiği güzergahtaki en yakın polis/jandarma ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi sağlanıyor.

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PTS trafikte göz açtırmıyor
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