PTT kargo aracı ile servis minibüsü ile çarpıştı! 4 kişi yaralandı

İstanbul Havalimanı istikametine giden PTT'ye ait kargo dağıtım aracı, aynı yönde seyir halinde olan servis minibüsü ile çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişiden 4'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA YERİNDE YAĞ DAMLATAN ARAÇLARIN YANINDA SİGARA İÇTİLER

Kaza yerinde yardım amaçlı duran araçlardan inen bazı vatandaşlar kaza nedeniyle motor kısmı koruması tamamen açılarak yere yakıt ve yağ damlatan araçların yanında sigara içerken, bazı vatandaşların ekiplerin çalışması devam ettiği sırada kaza yerinde dolaştığı ve muhabbet ettiği görüldü. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.