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Giriş Tarihi: 10.10.2024 18:54 Son Güncelleme: 10.10.2024 19:22

PTT kargo aracı ile servis minibüsü ile çarpıştı! 4 kişi yaralandı

İstanbul Havalimanı Göktürk yol ayrımında PTT'ye ait kargo dağıtım aracı, bir servis minibüsü ile çarpıştı Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı Göktürk yol ayrımı mevkiinde gerçekleşti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
PTT kargo aracı ile servis minibüsü ile çarpıştı! 4 kişi yaralandı

İstanbul Havalimanı istikametine giden PTT'ye ait kargo dağıtım aracı, aynı yönde seyir halinde olan servis minibüsü ile çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişiden 4'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA YERİNDE YAĞ DAMLATAN ARAÇLARIN YANINDA SİGARA İÇTİLER

Kaza yerinde yardım amaçlı duran araçlardan inen bazı vatandaşlar kaza nedeniyle motor kısmı koruması tamamen açılarak yere yakıt ve yağ damlatan araçların yanında sigara içerken, bazı vatandaşların ekiplerin çalışması devam ettiği sırada kaza yerinde dolaştığı ve muhabbet ettiği görüldü. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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PTT kargo aracı ile servis minibüsü ile çarpıştı! 4 kişi yaralandı
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