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Giriş Tarihi: 23.7.2022 15:50

PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

Kamu personeli olmak isteyen adaylar PTT personel alımı başvurularını bekliyor. Daha önce pek çok alımı yapılan alımlar için detaylar merak ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi detayları sorgulasa da yeni bir gelmediği biliniyor. Peki PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde istihdam sağlamak isteyenler PTT personel alımı duyurularını takip ediyor. Vatandaşlar, gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde kurumların uygulamış oldukları sınav yazan mülakatlara katılım sağlayarak, başarılı olmaları halinde belli bir kadroda işe alınıyor. Peki PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı henüz belli değil. PTT personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz güncel şartlar belli olmadı. Daha önceki başvuru şartları aşağıda yer alıyor

-Türk vatandaşı olmak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

-Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak

-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

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PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
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