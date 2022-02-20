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Giriş Tarihi: 20.2.2022 11:14 Son Güncelleme: 20.2.2022 11:38

Pülümür'de korkutan yangın

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Pülümür’de korkutan yangın

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde bir köyde çıkan yangında iki kardeşe ait evlerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleyman Uşağı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köy Muhtarı Ali Aykut ve kardeşi Tahir Aykut'un evlerinin yakınında bulunan samanlıkta gece saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören ev sahipleri durumu jandarma, itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Pülümür Belediyesi itfaiye ekipleri Belediye Başkanı Müslüm Tosun nezaretinde köye giderek yangına müdahale etti. Ekiplere Erzincan Üzümlü Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Sabaha kadar süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, Ali ve Tahir Aykut kardeşlerin evlerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken samanlıkları da kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Pülümür'de korkutan yangın
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