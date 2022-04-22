Pusu kurup eşini vurdu

Konya'da, bir kafeteryada garsonluk yapan Hatice Eser (32), kendisine şiddet uygulayan kasap eşi Tahsin Eser'i (30) terk ederek 5 Nisan'da 6 ay uzaklaştırma aldırdı. Genç kadına 400 metreden fazla yaklaşmaması kararı verilen Tahsin Eser'e, elektronik kelepçe de takıldı. Ancak Tahsin Eser, önceki akşam otomobiliyle eşinin evine gidip pusu kurdu. Bir süre sonra işten dönen kadın, eşini elinde silahla görünce kaçmaya çalıştı. Ancak genç kadını arkasından ateş edip vuran Tahsin Eser yaralı halde bırakıp kaçtı. Polisin peşine düştüğü Tahsin Eser, yakalanacağını anlayınca, aynı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Tahsin Eser'in 23 suç kaydının olduğu da belirtildi.Öte yandan Şırnak'ta, tartıştığı kocası M.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan B.Ş. (31) isimli kadın öldü. Bolu'da da mali müşavir Mehmet Erdem (73), tartıştığı eşi Nur Erdem'i (68) defalarca bıçaklayıp öldürdü. Zanlı koca, gözaltına alındı.