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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Pusu kurup eşini vurdu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Pusu kurup eşini vurdu

Konya’da Tahsin Eser, uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hatice Eser’in evinin önünde pusu kurdu. Genç kadını vurup kaçan zanlı koca, aynı silahla intihar girişiminde bulundu

Konya'da, bir kafeteryada garsonluk yapan Hatice Eser (32), kendisine şiddet uygulayan kasap eşi Tahsin Eser'i (30) terk ederek 5 Nisan'da 6 ay uzaklaştırma aldırdı. Genç kadına 400 metreden fazla yaklaşmaması kararı verilen Tahsin Eser'e, elektronik kelepçe de takıldı. Ancak Tahsin Eser, önceki akşam otomobiliyle eşinin evine gidip pusu kurdu. Bir süre sonra işten dönen kadın, eşini elinde silahla görünce kaçmaya çalıştı. Ancak genç kadını arkasından ateş edip vuran Tahsin Eser yaralı halde bırakıp kaçtı. Polisin peşine düştüğü Tahsin Eser, yakalanacağını anlayınca, aynı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Tahsin Eser'in 23 suç kaydının olduğu da belirtildi.

İKİ KADIN CİNAYETİ DAHA...
Öte yandan Şırnak'ta, tartıştığı kocası M.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan B.Ş. (31) isimli kadın öldü. Bolu'da da mali müşavir Mehmet Erdem (73), tartıştığı eşi Nur Erdem'i (68) defalarca bıçaklayıp öldürdü. Zanlı koca, gözaltına alındı. -

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Pusu kurup eşini vurdu
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