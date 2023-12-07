Haberler Yaşam Haberleri Putin ve Bin Selman'dan "Filistin topraklarındaki askeri operasyonlar durmalı" çağrısı
Giriş Tarihi: 7.12.2023 16:50

Putin ve Bin Selman'dan "Filistin topraklarındaki askeri operasyonlar durmalı" çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Filistin topraklarındaki askeri operasyonların sona ermesi" çağrısında bulundu.

Putin ve Bin Selman’dan Filistin topraklarındaki askeri operasyonlar durmalı çağrısı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Riyad'a giden Putin ile Bin Selman, bugün ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman, Riyad'daki El-Yemame Sarayı'nda dün gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Savunma ve güvenlik alanında işbirliği, terörizm, radikalizm ve bunların finansmanıyla mücadele konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duran ikili, Gazze'de yaşanan insani felaketten duydukları endişeyi dile getirdi.

Putin ve Bin Selman, "Filistin topraklarındaki askeri operasyonların durması, sivillerin korunması ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesine olanak tanınması gerektiğini" vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı, görüşmede ayrıca, Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin mart ayında yeniden başlatılmasının "bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, ülkelerin egemenliğinin korunmasına ve İran'ın iç işlerine müdahale edilmemesine" katkıda bulunacağı yönündeki umudunu ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
Bakan Tunç: BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti
İsrail ve İran’a verilen mesaj
ARKADAŞINA GÖNDER
Putin ve Bin Selman'dan "Filistin topraklarındaki askeri operasyonlar durmalı" çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA