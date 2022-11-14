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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Putin zirveye katılmadı

Putin zirveye katılmadı
Küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından öncü platform olan G20 Liderler Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmadı. Zirvede Rus heyetine Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık edeceği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de zirveye video konferans ile bağlanarak bir konuşma yapacağı belirtildi. Öte yandan diplomaside çok taraflılığı savunan Ankara'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle G20 içerisinde bir kutuplaşma yaşanmaması ve platformun devamlılığının sağlanmasını temin açısından dönem başkanı Endonezya'ya destek verdiği öğrenildi.

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Putin zirveye katılmadı
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