Putin zirveye katılmadı

Küresel ekonomik işbirliğive eşgüdümaçısından öncüplatform olanG20 LiderlerZirvesi'neRusya DevletBaşkanı VladimirPutin katılmadı.Zirvede Rusheyetine Rus Dışişleri Bakanı SergeyLavrov'un başkanlık edeceği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de zirveye video konferans ile bağlanarak bir konuşma yapacağı belirtildi. Öte yandan diplomaside çok taraflılığı savunan Ankara'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle G20 içerisinde bir kutuplaşma yaşanmaması ve platformun devamlılığının sağlanmasını temin açısından dönem başkanı Endonezya'ya destek verdiği öğrenildi.