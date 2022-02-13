Putin’in hediyesi fincanlarla kahve içtik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine özel gramofon tasarlayıp gönderen Hüseyin Tanrıöven'e minnettarlığının nişanesi olarak bir kahve takımı armağan etti. Tanrıöven, bu özel hediyeyle SABAH muhabiri Gül Kireklo'yla kahve keyfi yaptı. 80 yaşındaki mühendis, "Rus-Türk dostluğu çok eski. Ben de bu dostluğun fahri konsolosuyum" dedi
Türk mühendis Hüseyin Tanrıöven, Rusya Devlet Başkanı Putin'e el işçiliği ile yaptığı gramofonu hediye etmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Hediyenin gecikmeli olarak ulaşmasından sonra Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, gramofon atölyesine sahip olan Türk sanatsever Hüseyin Tanrıöven ve ailesini törenle başkonsolosluk binasında ağırladı ve kendisine Putin'in Moskova'dan minnettarlığının nişanesi olarak gönderdiği geleneksel Rus halk zanaatlarından 'Gzhel' desenli kahve takımını takdim etti. Putin'in gönderdiği kahve fincanlarına gözü gibi bakan Tanrıöven'in atölyesine konuk olduğumda, "Bu fincanlarla ilk defa size kahve ikram ediyorum" dedi.
AHŞAP RESTORASYONLARININ ARANILAN MÜHENDİSİ: Liseyi sanat enstitüsünde okuyan, ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'ni bitiren, daha sonra Londra'da makine mühendisliği eğitimi alan Tanrıöven, tam bir vatan âşığı. Yurtdışından birçok teklif almasına rağmen memleketine geri dönen Tanrıöven, ahşap restorasyonların aranılan isimlerden biri. Tanrıöven, Çengelköy'deki birçok ahşap evin restorasyonunu yaptı. Eşi Afet Hanım eczacı. Piyano çalıyor, o da müzik tutkunu.
GRAMOFONLAR ŞARKI SÖYLEYEN YAVRULARIM: Tanrıöven "25 yıl önce müzik tutkum beni gramofon tasarımına kadar götürdü. Dünyada bir örneği olmayan eşsiz 12 eserim var. Hepsi patentli ve tescilli. Onların hepsi benim şarkı söyleyen yavrularım. Satmak için yapmadım. Paha biçilmez eserler. Liseyi yapı sanat enstitüsünde okuyunca kaynaktan sıhhi tesisatçılığa kadar her tür ustalık elimden gelir. Önce mühendisliğimle projelendirdim. Tesisatçılığım ve kaynakçılığımla birleştirdim. Makine mühendisliğimle ince ayarlarını verdim. Ahşap ustalığımla ahşabın en iyisini tanırım. Burada kullanılacak matkap bile özel. Gramofon iğnesi gibi özel parçaların çoğunu yurtdışından getirtirim. Bir gramofonu yapmak benim 6 ayımı alıyor. Şimdi bir tanesi Kremlin Sarayı'nda Putin için çalıyor" dedi.
Tanrıöven, Putin'e hediye ettiği gramofonu Suriye'de Rus askeri pilot Oleg Peşkov'un ölümü, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı ve Kızılordu Korosu üyeleri dahil olmak üzere 92 kişinin öldüğü Karadeniz'deki uçak kazası gibi trajik hadiselerin anısına özel olarak tasarladığını söyleyerek "Üzerine de Rus ve Türk bayrakları ile iki dilde yazı yazdım. Beş yıl önce kargoya verip Putin'e gönderilmesi için başkonsolosluğa gönderdim. Gramofon iki gün sonra 'Putin'e iletme fırsatımız olmadığını bildirmek istiyoruz' denilerek geri gönderildi. Ama bundan iki ay önce konsolosluktan gelen görevliler gramofonu almak istedi. Fıkra gibi. Putin'e ithafen yaptığım hediyem 5 yıl önce geri gönderilip, 2 ay önce 'Başkonsolosluktan arıyoruz. Putin'e vermek istediğiniz hediyenizi kabul ediyoruz. Almaya geleceğiz' dediler. Görevliler atölyeme gelip gramofonun her yerini inceledi. Gramofonu alıp gittiler. Ailem, 'Aradan 5 yıl geçti, sakın dolandırılmış olmayasın' dedi. Meğer gerçekten Putin hediyemi kabul etmiş" diye konuştu. Tanrıöven, 5 yıl sonra hediyesinin kabul edilme nedenini ise Rus-Türk dostluğunun daha da pekişmesinin olduğunu belirterek "Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikte bile arabuluculuk rolünü üstlendi. 3 Şubat'ta Başkan Erdoğan, Kiev'deydi. Biz de Rusya Başkonslosluğu'ndaydık" diye konuştu.
'KONSOLOSLUKTAN ARADILAR' DEYİNCE DOLANDIRILDI SANDIK
Filmlere konu olacak gramofonun hikâyesiyle ilgili olarak Tanrıöven'in kızı Merve Türkyücel şunları söyledi:
"Babam inanılmaz muhteşem ve özel bir insan. Tasarlar, yapar. 80 yaşında bir dâhi. Emekli ama gramofonları tasarlarken bütün aileyi peşinde sürüklüyor. 'Kızım burada bir parça var onu al, oğlum İngiltere'de bu parça var onu alalım' derken, inanılmaz eserler ortaya çıkarıyor. 5 yıl önce gramofonu yaptı, kargoyla gönderdi. Ama iki gün sonra başkonsolosluktan gelen bir yazıyla, 'Hediyeyi Putin'e iletme fırsatımız olmadığını belirtmek istiyoruz' denilerek, gramofonu geri gönderdiler. Ancak 2 ay önce başkonsolosluktan babamı aramışlar ve 'Gramofonu teslim almak istiyoruz' demişler. Ve gelip almışlar. Biz korktuk. 'Bu 5 yıl önce geri gönderildi. Şimdi gelip alındı. Birçok dolandırıcılık olayı yaşanıyor. Dolandırıcılar gramofonları keşfetti. Kendilerini konsolosluk görevlisi diye tanıtıp babamı dolandırdılar mı' diye çok korktuk. Bir iki gün sonra konsolosluğa davet edilince rahatladık."
MÜZİĞİN RİTMİNE KAPILDIK
Müthiş bir müzik kulağı olan Tanrıöven evinde 2 bine yakın plak koleksiyonu olduğunu söyleyerek, gramofona koyduğu bir plakla, müziğin ritmine kapılıp, 80 yaşına rağmen benimle dans etmeye başlayacak kadar da yaşam dolu.