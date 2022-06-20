PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim alan 2 kişi tutuklandı

DEAŞ silahlı terör örgütü adına sosyal medyadan paylaşım yapan ve eleman kazandırmaya çalışan 1 şüphelinin ise dijital materyallerinde örgütün infaz görüntülerinin olduğu belirlendi.

ÜLKEYE YASADIŞI YOLLARLA GİRMİŞLER

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde emniyet ekipleri 1 kişinin durumundan şüphelendi. Bunun üzerine şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, PKK/KCK Suriye uzantısı PYD/YPG mensuplarına ait fotoğraflarla karşılaştı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda ülkeye yasadışı yollarla giderdiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.

PYD/YPG İÇİNDE SİLAHLI EĞİTİM ALMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin dijital materyalleri incelendi. Materyallerde çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ankara TEM Şube Müdürlüğündeki ifadelerinde PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldıklarını söyledi.

YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. ve H.H. tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise 'Yanancı Terörist Savaşçı' olarak sınırdaşı işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresine teslim edildi.

DEAŞ'IN İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise örgüt adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu öğrenilen yabancı uyruklu A.A. yakalanarak gözaltına alındı. A.A.'nın dijital materyallerinde terör örgütü liderlerinin konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri tespit edilirken çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.