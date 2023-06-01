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Giriş Tarihi: 1.6.2023 16:04

QUA Granite, Geleceğin Mimarlarıyla Buluştu

QUA Granite, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerini Türkiye’nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisi olan Söke’deki fabrikasında ağırladı. 27 Mayıs’ta organize edilen etkinlikte, geleceğin mimarları için detaylı bir sunum gerçekleştirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

QUA Granite, Geleceğin Mimarlarıyla Buluştu

Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite'in, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği fabrika ziyaretlerinin ilk konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri oldu.

27 Mayıs'ta organize edilen etkinliğe katılan geleceğin mimarları, Efes Antik Kenti ziyaretinin ardından Söke'de bulunan QUA Granite'e ait Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisinde ağırlandı. Üniversite öğrencileri için fabrikada bulunan her bölümün şefi tarafından detaylı sunumlar yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren fabrika gezisinden sonra ise geleceğin mimarlarıyla birlikte Showroom alanında bir soru-cevap etkinliği düzenlendi. Soru-cevap etkinliğinin ardından, dünyanın sayılı en büyük tesislerinden biri olan QUA Granite Söke fabrikasının tanıtım videosu izletildi.

Geleceğin mimarları için düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan QUA Granite Pazarlama Müdürü Hande Sarpkaya: "Sektörün en çok ihtiyaç duyduğu teknik alanlarda uzman insan kaynağı yetiştirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Emektarlarımızın büyük bir bölümü de yaşları genç ve sektöre sıfırdan başlayacak olan gelişmeye ve öğrenmeye açık kişilerden oluşuyor. Geleceğin mimarları için Türkiye'de alanında en büyük olan tesisimizin kapılarını açarak üniversite öğrencilerine deneyimlerimizi ve işleyişimizi aktardık. Soru-cevap etkinliğimizin ardından geleceğin mimarları için Kuşadası'nda organize ettiğimiz yemekte son fikir alışverişimizi de yaparak öğrencilerimizi İstanbul'a uğurladık. Bu organizasyonun bizim için en önemli yanı, üniversite öğrencilerine temas etmekti. Bahçeşehir Üniversitesi'ni bir başlangıç olarak görüyoruz. Türkiye'nin pek çok üniversitesinden öğrencileri de fabrikamızda ağırlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

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QUA Granite, Geleceğin Mimarlarıyla Buluştu
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