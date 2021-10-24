Rabbena Duaları Okunuşu: Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duası Oku, Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena Duaları, ergenliğe girmiş tüm Müslümanlar için farz olarak buyrulan beş vakit namazın son rekatında okunmaktadır. Bu duaları okuyan kişiler sünnet sevabı kazanır ancak okunması farz değildir. Hadis kaynaklarında Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası faziletleri ile ilgili sözlere de yer verilmiştir. Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası okumak, ezberlemek veya anlamı öğrenmek isteyenler Türkçe Arapça okunuşu seçeneklerine buradan ulaşabilirler. İşte Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası okunuşu, meali, faziletleri!

Rabbena Duaları Ne Zaman, Nerelerde Okunur?

Namazlardaki son oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra, Rabbena duaları okunmaktadır. Bu duaları okumak sünnettir ve duayı okumayanların namazları bozulmaz. Namazların son rekatındaki son oturuşta, Ettehiyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik dualarının ardından Rabbena duaları okunmaktadır.

Rabbena Atina Duası Okunuşu

Rabbena atina duası gün içinde sık sık tekrar edilmesi gereken, son derece güzel temenniler barındıran bir duadır. Namazların dışında gün içinde sık sık zikredilirse kişi Allah'ın affediciliğine ve merhametine sığınarak fayda bulur. İşte bu kıymetli duanın Arapça okunuşu:

"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn."

Rabbena Atina Duası Anlamı

Duaların okunuşu kadar Türkçe anlamları da önemlidir. Duanın ne ifade ettiğini anlamak için Türkçe anlamını okumak ve zikretmek çok faydalıdır. İşte, hem maddi dünyada hem de ahiret hayatında güzellikleri temenni eden bu duanın anlamı:

"Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."

Rabbenağfirli Duası okunuşu

Rabbenağfirli duası genelde Rabbena atina duasıyla birlikte okunmaktadır. Bu dua da yüce Allah'ın bağışlayıcı gücüne sığınarak tövbe ve istiğfar etmek maksadıyla sıkça okunmaktadır. Vakit namazlarında da okunan bu duanın Arapça okunuşu aşağıda:

"Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb."

Rabbenağfirli Duası Türkçe Anlamı

Rabbenağfirli duasının Türkçe anlamı da tıpkı Rabbena atina duası kadar kıymetli ve derin anlamlar içerir. İşte bu duanın Türkçe anlamı ve karşılığı.

"Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla."

RABBENA DUALARI HANGİ SURELERDE GEÇER?

Rabbena atina duası, Bakara Suresi'nin 201'inci ayetinde yer alır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu duayı sık sık okumuştur. Rabbenağfirli duası ise İbrahim Suresi'nin 41. ayetinde yer almaktadır.

RABBENA DUALARI FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) en çok okuduğu dualar arasında yer alan Rabbena duaları, dünya ve ahiret için Allah'tan af dilemek üzere okunmaktadır. Bu duaların okunması ile dünyada ve ahirette affa ve afiyete kavuşulur. Bu dualar her an okunabilir ve okunduğu anda kişiye şifa ve huzuru beraberinde getirir. Namazlarda Kunut dualarını bilmeyenler, Kunut duası yerine Rabbena duası okuyabilir. Ayrıca cenaze namazında ve cenazede ölü için okunacak duaları bilmeyenler de Rabbena dualarını okuyabilmektedir. Bu dua hem okuyanı, hem ailesini hem de tüm Müslüman alemini kapsayacak şekilde hayırlı ve faziletli bir duadır.