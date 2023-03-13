Rabia bebek ailesini hayata bağladı

Hatay'da, asrın felaketinin ardından sahra hastanesinde dünyaya gelen ilk bebek Rabia oldu. Mehmet ve Derya Koçak çiftinin depremden bir gün sonra doğan kızları Rabia, deprem felaketinde dehşeti yaşayan ailenin hayata tutunmasını sağladı. Antakya'da yaşayan Derya Koçak (26), dördüncü çocuğuna hamileydi. Hamileliğinin son günlerinde olan Derya Koçak, doğum için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada TIR şoförü olan eşi Mehmet Koçak, uluslararası bir sefer nedeniyle yurt dışına çıktı. Derya Koçak, bu nedenle depreme 3 çocuğuyla birlikte evlerinde yakalandı. Büyük hasar gören evden, çocukları ile birlikte çıkmayı başaran Derya Koçak, ilk geceyi bir otomobilde geçirdi. 7 Şubat'ta ise sancıları başladı. Bunun üzerine, akrabaları tarafından sahra hastanesine götürüldü. Normal doğumla dünyaya gelen bebeğe Rabia adı verildi. Rabia bebek, aynı zamanda depremden sonra Hatay'daki sahra hastanesinde doğan ilk bebek oldu.Yaşamlarına, çadır kentte devam eden Koçak ailesi, depremin izlerini yeni doğan kızları Rabia ile siliyor. Korkunç bir felaket yaşadıklarını anlatan Derya Koçak, "Nasıl toparlanacağız diye düşünürken sancılarım başlayınca daha da korktum. Ama kızım sağlıklı olarak doğdu. Onu kucağıma alınca her şeyi unuttum. Tüm acılarım, korkularım geçti. O anda ne deprem ne soğuk, ne ölüm hiçbir şey umurumda olmadı. Tarif edilemez bir duygu. Kızımız sayesinde hayata yeniden çok kısa bir sürede tutunduk. Çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı. Rabia ile birlikte 3 kızım bir oğlum var. Hayatımı onların eğitimlerine adayacağım. Asla birilerine muhtaç olmalarını istemiyorum. Kızlarıma her zaman en büyük hedeflerinin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri olduğunu söylüyorum" diye konuştu.