Haberler Yaşam Haberleri Rabia Doğan'ın katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor
Giriş Tarihi: 8.4.2022 09:18 Son Güncelleme: 8.4.2022 09:49

Rabia Doğan'ın katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor

MEHMET AL MEHMET AL
Rabia Doğan’ın katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Rabia Doğan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eşi Besat Doğan, 4'ncü kez hakim karşısına çıkıyor.

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki cezaevinden izinli çıkan Besat Doğan'ın (52), 21 Mart 2021 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı (34) tabanca ile öldürmesine ilişkin davanın 4'üncü duruşması bugün 13:30'da görülecek.

Katil zanlısı Besat Doğan, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir L. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS vasıtasıyla katılacak.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz yıl 21 Mart'ta cezaevinden izinli olarak çıkan 52 yaşındaki Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Rabia Doğan'ı H.B. isimli bir kişinin motosikletinde görmüş ve otomobiliyle takip ettikten sonra ateş açmıştı. Olayda motosiklet devrilmiş, Rabia Doğan ve H.B. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri incelemede 6 adet boş mermi kovanı bulurken Rabia Doğan'ın vücuduna 5 mermi isabet ettiği belirlenmişti.

Olayın arından kaçan Besat Doğan polisin çalışmasıyla kullandığı silahla birlikte yakalanmıştı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Doğan, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" yanıtı vermesi dikkat çekmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
"Tacizci" iftirası ile katledilmişti! Diyarbakır'daki cinayette flaş gelişme
Vergi ve Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi
Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
Enerji krizinde flaş gelişme: Rusya'dan Avrupa'ya rest!
Eren'in annesi Ayşe Bülbül SABAH'a konuştu: "Yazıklar olsun size"
Tuzla'da askeri alan içinde patlama
ARKADAŞINA GÖNDER
Rabia Doğan'ın katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA