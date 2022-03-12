Rabia yaşam savaşını kaybetti

Isparta'da sokak köpeğinden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, 5 Mart akşamı, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken havlayan sokak köpeğinden korkup yola fırladı. Yoldan geçen bir otomobil, Kallı'ya çarptı. Ağır yaralanan genç kız, 112 Acil Sağlık ekiplerince SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 gündür yoğun bakım servisindeki tedavisi süren Kallı, dün yaşam savaşını kaybetti.