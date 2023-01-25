Rabia’nın öldüğü kazada sürücüye beraat; asli etken köpeklerin saldırısıymış

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, geçen yıl 5 Mart akşamı, arkadaşı Hilal Topçu ile İstanbul Caddesi'nde yurda doğru yürürken, köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Ahmet Y.'nin kullandığı hafif ticari araç ise Kallı'ya çarptı. Ağır yaralanan Kallı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yoğun bakıma alınan Rabia Kallı, tedavisinin 7'nci gününde yaşamını yitirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle Isparta 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kazaya ilişkin Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin verdiği raporda; Rabia Kallı'nın tali kusurlu, korkmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısının asli etken, sürücü Ahmet Y.'nin de kusursuz olduğu belirtildi. Kallı ailesinin avukatları ise rapora itiraz etti. Hazırlık soruşturması kapsamında alınan raporda Rabia Kallı'nın asli kusurlu, sürücü Ahmet Y.'nin hız yaptığı için tali kusurlu bulunduğunu ve her 2 raporun birbiriyle çeliştiğini kaydeden avukatlar, haziranda görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan yeni rapor alınması talebinde bulundu. Hakim ise bu talebi reddedip, duruşmayı erteledi.