Radara girdiniz dediler, karanfil ve çikolata ikram ettiler

Kırıkkale'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla farklı bir etkinlik düzenlendi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, binlerce aracın geçtiği ve 43 ilin geçiş güzergahındaki polis kontrol noktasında kadın sürücüleri durdurdu. Kontrol olmayı bekleyen kadın sürücüler, polislerin karanfil sürprizi ile karşılaştı.

Ekipler, güzergâhtan geçen bir polis meslektaşlarını da durdurup "Radara girdiniz" diyerek espri yaptılar. Gülümseten diyalogların yaşandığı uygulamada ceza yerine karanfil ve çikolata vererek günlerini kutladı. Öte yandan polis ekipleri diğer araçlardaki kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurarak sürücülere ve araçların içinde bulunan kadın yolcuların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlayarak karanfil, kolonya ve çikolata verdiler.

Bir kadın sürücü yaptığı açıklamada, "Kadınlara her zaman bir tık daha özen gösterilmesini istiyoruz. Toplumda yerimizin bir tık daha önde olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden her ortamda değer göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis kadın sürücü ise, "Radara mı girdim? Radara girdiysek cezamız varsa yapacak bir şey yok ödeyeceğiz artık. Zor bir meslek ama severek yapıyoruz. Her mesleğin kendine göre zorlukları var ama kadınlar için bir tık daha zor bir meslek. Ama memnunuz. Güzel bir meslek." diye konuştu.

Başka bir kadın sürücü de duygularını ifade ederek, "Bugün için değil, tek bir gün değil dünya kadınlar günü. Bugün ayrıca benim doğum günüm. Eşimin de bir sürprizi var bir yolculuğa çıkıyoruz. Her gün dünya kadınlar günü ve her gün bütün eşlerin kadın olsun erkek olsun birbirlerine iyi davranmalarını istiyorum. Mutlu olsun kadınlar." ifadelerini kullandı.