Radyoloji taban puanları! 2022 ÖSYM ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Tıbbi görüntüleme teknikleri taban puanları 2022 sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Üniversite tercihleri öncesinde radyoloji sıralama, puan ve kontenjan araştırmasına çıkan adaylar soruyor: ÖSYM ile 2022 Radyoloji üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü tercih edecekler üniversiteleri değerlendiriyor. İşte, radyoloji taban puanları…
RADYOLOJİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 tıbbi görüntüleme teknikleri (radyoloji) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
RADYOLOJİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|298,01388
316,70609
|371.007
376.000
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
20+0
|20
20
|264,60819
278,02198
|632.493
643.000
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|30+0
30+0
|30
30
|232,52812
254,67357
|999.914
874.000
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|336,57561
354,38693
|202.275
223.000
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|TYT
|5+1
6+1
|6
7
|330,42958
343,55730
|222.887
259.000
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|321,69379
344,09472
|255.475
257.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|315,15642
344,39493
|283.331
256.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|307,13427
330,04119
|321.160
313.000
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|303,22599
329,39671
|341.494
315.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|298,18433
320,24179
|370.006
358.000
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|298,13434
322,66003
|370.293
346.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|297,67790
321,47853
|373.003
352.000
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|297,23647
320,27358
|375.611
358.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|296,76251
316,08631
|378.411
379.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|296,41182
313,33925
|380.526
394.000
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|296,07581
308,28405
|382.525
423.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|295,38655
319,56528
|386.767
361.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|295,32527
319,85766
|387.159
360.000
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|294,80839
317,09608
|390.295
374.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|294,44417
318,15879
|392.627
368.000
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|294,36957
319,62580
|393.062
361.000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|293,46383
319,80007
|398.860
360.000
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|293,42639
318,57504
|399.116
366.000
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|293,23480
318,12567
|400.335
369.000
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|293,22124
318,76512
|400.438
365.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|293,13577
312,51137
|401.001
399.000
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|292,19620
314,23750
|406.953
389.000
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|291,87754
316,41113
|408.993
377.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|291,42255
313,87423
|411.996
391.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|290,81494
311,61113
|416.162
404.000
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|289,47325
313,31644
|425.218
394.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|288,96900
312,55530
|428.609
399.000
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|287,98984
311,62039
|435.382
404.000
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|287,44076
312,79896
|439.240
397.000
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|287,31537
306,49395
|440.136
434.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|287,30567
308,26190
|440.203
423.000
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|286,86512
299,67840
|443.291
477.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|286,51219
312,31857
|445.776
400.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|285,96569
308,85172
|449.702
420.000
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|285,91001
310,93489
|450.109
408.000
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|285,45229
303,75728
|453.394
451.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|13+0
11+0
|13
11
|284,31586
302,89366
|461.625
456.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|284,24994
300,18517
|462.101
474.000
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|284,01203
307,47894
|463.888
428.000
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|283,92250
309,99244
|464.550
413.000
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|283,78140
305,28012
|465.580
441.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|283,74034
307,08332
|465.932
430.000
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|283,47165
306,78607
|467.879
432.000
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|283,31707
301,55020
|469.003
465.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|282,95899
306,89358
|471.768
431.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|282,71922
297,10391
|473.669
495.000
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|282,41461
304,11227
|475.965
448.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|281,82375
300,17994
|480.559
474.000
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|281,65360
296,24243
|481.870
501.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|281,58650
303,46474
|482.382
453.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|281,34384
303,59768
|484.298
452.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|281,30635
303,27169
|484.568
454.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|281,06682
307,04553
|486.482
430.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|280,89839
302,17596
|487.782
461.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|280,38728
299,86877
|491.754
476.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|280,10634
295,89332
|493.930
503.000
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|280,05074
304,99163
|494.394
443.000
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|279,89223
299,14504
|495.628
481.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|279,58185
304,58942
|498.095
445.000
|TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
—
|10
—
|279,15846
—
|501.523
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
10+0
|9
10
|279,00575
294,84911
|502.786
511.000
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|278,71056
303,12177
|505.181
455.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|278,58271
295,16891
|506.190
508.000
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|278,48737
293,49448
|506.913
520.000
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|278,43096
301,60638
|507.376
465.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|278,31387
296,70531
|508.271
498.000
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|277,44312
298,93639
|515.395
482.000
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|277,37495
295,33333
|515.953
507.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|277,19723
298,80299
|517.442
483.000
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Balıkesir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2
—
|52
—
|277,12397
—
|518.092
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|277,05684
301,38262
|518.682
466.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|276,69004
296,10252
|521.767
502.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|276,42654
295,48973
|524.016
506.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|276,33523
293,75259
|524.762
518.000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|276,32570
301,03027
|524.844
468.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|275,98270
289,82450
|527.714
547.000
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
40+0
|6
40
|275,91509
273,30326
|528.251
685.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|275,17191
298,32984
|534.535
487.000
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|275,03736
298,00236
|535.685
489.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|274,97718
297,73851
|536.186
490.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|274,68719
299,64039
|538.725
478.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|274,68187
—
|538.762
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|274,40047
289,24628
|541.226
552.000
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|274,32464
300,15812
|541.884
474.000
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|274,22798
294,77735
|542.696
511.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|273,87182
292,52206
|545.943
527.000
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|273,81294
283,31255
|546.458
599.000
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Karaman) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2
—
|52
—
|273,40321
—
|550.065
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|273,22457
292,86250
|551.625
525.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|272,86684
290,79249
|554.798
540.000
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|272,60257
—
|557.087
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|272,54515
291,64416
|557.614
534.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|272,40453
296,02284
|558.835
502.000
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|272,14522
292,60222
|561.186
527.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|271,65658
296,17985
|565.582
501.000
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|271,46198
291,01259
|567.336
538.000
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|11+0
9+0
|11
9
|271,35333
294,43015
|568.291
513.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|271,34785
293,28869
|568.347
522.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|271,30909
283,47866
|568.698
597.000
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|271,25712
280,62452
|569.183
621.000
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|270,93190
288,22486
|572.173
560.000
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|270,10948
292,22586
|579.711
529.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|269,80455
292,58910
|582.525
527.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|268,80363
291,43341
|591.783
535.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|267,96110
291,61747
|599.743
534.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|267,78008
283,88613
|601.425
594.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|267,36383
290,16829
|605.530
545.000
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|11+0
9+0
|11
9
|267,29280
289,41058
|606.213
551.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|266,92759
291,26778
|609.731
536.000
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|33+0
34+0
|33
34
|266,84091
282,38538
|610.546
606.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
8+0
|10
8
|266,45150
293,93086
|614.365
517.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|266,30991
279,24750
|615.739
633.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|11+0
10+0
|11
10
|265,62522
283,73685
|622.424
595.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|265,39635
283,22599
|624.675
600.000
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|265,33188
286,11534
|625.322
576.000
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
—
|8
—
|265,30326
—
|625.592
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|265,13140
288,43990
|627.279
558.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|265,10364
283,66252
|627.576
596.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|264,85722
284,60380
|629.966
588.000
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|40+1
—
|41
—
|264,37409
—
|634.813
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
—
|3
—
|264,26958
—
|635.814
—
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|263,95362
284,91508
|638.949
586.000
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|262,10833
281,65645
|657.905
613.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|261,30369
286,27097
|666.295
575.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|260,92276
280,73468
|670.403
620.000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
10+0
|7
10
|258,78061
261,60298
|693.065
800.000
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|258,50124
279,50965
|696.082
631.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|248,01011
266,69142
|817.427
748.000
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaizantep) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|20+0
20+0
|20
20
|247,78303
252,89070
|820.157
894.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|26+0
—
|26
—
|241,22773
—
|897.308
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
10+0
|8
10
|241,12031
242,98487
|898.563
1.009.000
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|14+0
14+0
|14
14
|238,76949
240,68688
|925.924
1.036.000
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|238,43380
259,23210
|929.807
825.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
59+0
|68
59
|238,40907
262,17477
|930.096
794.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
38+0
|38
38
|237,61819
265,44159
|939.218
761.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|237,03492
259,51881
|946.075
822.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|40+0
36+0
|40
36
|236,41242
239,90048
|953.481
1.046.000
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
25+0
|25
25
|235,70389
258,63364
|961.825
831.000
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefke)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|30+0
25+0
|30
25
|234,80131
254,48645
|972.405
876.000
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|234,35725
232,51413
|977.677
1.136.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|232,77841
239,79781
|996.839
1.047.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
51+0
|42
51
|231,78577
246,02965
|1.008.985
973.000
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|231,02440
238,06525
|1.018.250
1.068.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|230,91224
237,39776
|1.019.699
1.076.000
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
47+0
|51
47
|230,54941
249,64533
|1.024.261
931.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|60+0
58+0
|60
58
|230,41778
260,30398
|1.025.911
813.000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|229,68707
243,79310
|1.035.228
1.000.000
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|50+0
50+0
|50
50
|228,12074
235,99377
|1.055.110
1.093.000
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
37+0
|37
37
|227,85704
247,41140
|1.058.509
957.000
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|25+0
27+0
|25
27
|226,92925
242,86404
|1.070.556
1.011.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|225,34971
242,21971
|1.091.462
1.018.000
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
33+0
|42
33
|224,56906
243,04106
|1.101.851
1.008.000
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|222,75173
217,71044
|1.126.194
1.331.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
51+0
|51
51
|222,26228
220,77286
|1.132.889
1.290.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|34
—
|220,44131
—
|1.157.515
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|36+0
28+0
|36
28
|217,87001
227,87175
|1.191.755
1.195.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|216,86409
237,95209
|1.205.175
1.069.000
|TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|55+0
—
|55
—
|216,34518
—
|1.212.036
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
42+0
|42
42
|213,52725
214,94167
|1.250.894
1.368.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
31+0
|30
31
|209,69280
194,29706
|1.305.668
1.655.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|43+0
34+0
|43
34
|206,86345
232,58356
|1.347.960
1.135.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
64+0
|68
64
|206,35456
211,38199
|1.355.856
1.417.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|60+0
60+0
|60
60
|205,29470
221,65133
|1.372.112
1.278.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|42+0
—
|42
—
|204,00854
—
|1.391.763
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0
43+0
|50
43
|203,07138
212,18401
|1.406.073
1.406.000
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|32+0
30+0
|32
30
|202,02174
221,84564
|1.422.216
1.275.000
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|38+0
38+0
|38
38
|200,02848
214,50936
|1.452.869
1.374.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
50+0
|59
50
|199,96698
221,80725
|1.453.803
1.276.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|8+0
10+0
|8
10
|199,76123
200,01713
|1.456.963
1.579.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
55+0
|51
55
|199,12011
222,46516
|1.466.845
1.267.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|1+0
1+0
|198,48658
204,65435
|1.476.365
1.512.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0
37+0
|49
37
|197,64737
212,94161
|1.488.767
1.395.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|23+0
24+0
|23
24
|197,07215
197,30409
|1.497.326
1.616.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|196,87004
224,49047
|1.500.173
1.240.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0
59+0
|68
59
|196,30031
228,55734
|1.508.170
1.186.000
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
33+0
|42
33
|195,93229
193,85029
|1.513.320
1.660.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
50+0
|42
50
|195,79674
194,99782
|1.515.223
1.647.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|1
—
|193,31974
—
|1.547.070
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|66+0
59+0
|66
59
|192,81343
211,48835
|1.552.997
1.416.000
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
34+0
|42
24
|192,27443
—
|1.559.073
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
51+0
|59
51
|191,45828
202,21764
|1.567.791
1.547.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
42+0
|42
42
|191,30882
192,00927
|1.569.386
1.681.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|191,02624
216,58801
|1.572.178
1.346.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|3+0
5+0
|3
1
|190,21884
—
|1.579.768
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|21+0
—
|21
—
|186,64660
—
|1.603.795
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|185,41468
190,47843
|1.608.569
1.695.000
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|48+0
48+0
|31
48
|Dolmadı
206,12304
|1.627.099
1.491.000
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
51+0
|35
51
|Dolmadı
210,08908
|1.622.037
1.435.000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|18+0
9+0
|9
9
|Dolmadı
211,45319
|1.472.834
1.416.000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|10+0
10+0
|1
9
|Dolmadı
—
|1.321.096
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
1+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|5+0
4+0
|0
1
|Dolmadı
—
|—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|7+0
8+0
|2
1
|Dolmadı
—
|1.604.278
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|16+0
18+0
|4
6
|Dolmadı
—
|1.618.335
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|2+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|45+0
—
|36
—
|Dolmadı
—
|1.598.880
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
—
|8
—
|Dolmadı
—
|1.532.520
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|4+0
—
|3
—
|Dolmadı
—
|1.525.511
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0
59+0
|31
59
|Dolmadı
222,88820
|1.576.984
1.261.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|4+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
38+0
|20
38
|Dolmadı
210,52115
|1.617.570
1.429.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|56+0
47+0
|38
47
|Dolmadı
213,54162
|1.626.522
1.387.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
38+0
|2
25
|Dolmadı
—
|1.596.991
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
58+0
|46
58
|Dolmadı
200,18104
|1.617.273
1.576.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
36+0
|9
28
|Dolmadı
—
|1.609.420
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|68+0
68+0
|6
68
|Dolmadı
218,62863
|1.460.466
1.319.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|19+0
27+0
|1
27
|Dolmadı
199,45358
|1.621.370
1.587.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|10+0
15+0
|0
3
|Dolmadı
—
|—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|54+0
49+0
|51
49
|Dolmadı
210,66199
|1.616.776
1.427.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
47+0
|12
29
|Dolmadı
—
|1.606.167
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|3+0
1+0
|1
1
|Dolmadı
198,99939
|1.621.469
1.593.000
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|57+0
50+0
|49
50
|Dolmadı
225,70305
|1.605.421
1.224.000
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|19
—
|Dolmadı
—
|1.602.942
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|18
—
|Dolmadı
—
|1.599.254
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|6+0
7+0
|1
6
|Dolmadı
—
|1.604.150
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|39+0
39+0
|31
39
|Dolmadı
200,76376
|1.626.823
1.568.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
51+0
|25
51
|Dolmadı
201,02065
|1.598.951
1.564.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|11
51
|Dolmadı
190,14952
|1.625.231
1.698.000
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
23+0
|18
23
|Dolmadı
215,87885
|1.571.088
1.355.000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
10+0
|2
3
|Dolmadı
—
|1.425.747
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|14+0
22+0
|1
5
|Dolmadı
—
|1.505.483
—