Radyoloji taban puanları! 2022 ÖSYM ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

RADYOLOJİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 tıbbi görüntüleme teknikleri (radyoloji) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle: