Haberler Yaşam Haberleri Radyoloji taban puanları! 2022 ÖSYM ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 13:38

Radyoloji taban puanları! 2022 ÖSYM ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının erken açıklanması üniversite taban puanları araştırmasını da hızlandırdı. Bu noktada araştırılan bölümler arasında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü de yer alıyor. Bu bölümü tercih edecek aday öğrenciler çeşitli üniversitelerde tıbbi görüntüleme teknikleri taban puanları araştırmasına koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Radyoloji üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, radyoloji taban puanları 2022…

Radyoloji taban puanları! 2022 ÖSYM ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Tıbbi görüntüleme teknikleri taban puanları 2022 sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Üniversite tercihleri öncesinde radyoloji sıralama, puan ve kontenjan araştırmasına çıkan adaylar soruyor: ÖSYM ile 2022 Radyoloji üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü tercih edecekler üniversiteleri değerlendiriyor. İşte, radyoloji taban puanları…

RADYOLOJİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 tıbbi görüntüleme teknikleri (radyoloji) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

RADYOLOJİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 298,01388
316,70609		 371.007
376.000
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
20+0		 20
20		 264,60819
278,02198		 632.493
643.000
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 30+0
30+0		 30
30		 232,52812
254,67357		 999.914
874.000
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 336,57561
354,38693		 202.275
223.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)		 TYT 5+1
6+1		 6
7		 330,42958
343,55730		 222.887
259.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 321,69379
344,09472		 255.475
257.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 315,15642
344,39493		 283.331
256.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 307,13427
330,04119		 321.160
313.000
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 303,22599
329,39671		 341.494
315.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 298,18433
320,24179		 370.006
358.000
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 298,13434
322,66003		 370.293
346.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 297,67790
321,47853		 373.003
352.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 297,23647
320,27358		 375.611
358.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 296,76251
316,08631		 378.411
379.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 296,41182
313,33925		 380.526
394.000
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 296,07581
308,28405		 382.525
423.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 295,38655
319,56528		 386.767
361.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 295,32527
319,85766		 387.159
360.000
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 294,80839
317,09608		 390.295
374.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75+2
75+2		 77
77		 294,44417
318,15879		 392.627
368.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 294,36957
319,62580		 393.062
361.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 293,46383
319,80007		 398.860
360.000
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 293,42639
318,57504		 399.116
366.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 293,23480
318,12567		 400.335
369.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 293,22124
318,76512		 400.438
365.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 293,13577
312,51137		 401.001
399.000
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 292,19620
314,23750		 406.953
389.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 291,87754
316,41113		 408.993
377.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 291,42255
313,87423		 411.996
391.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 290,81494
311,61113		 416.162
404.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 289,47325
313,31644		 425.218
394.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 288,96900
312,55530		 428.609
399.000
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 287,98984
311,62039		 435.382
404.000
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
60+2		 67
62		 287,44076
312,79896		 439.240
397.000
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 287,31537
306,49395		 440.136
434.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 287,30567
308,26190		 440.203
423.000
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 286,86512
299,67840		 443.291
477.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 286,51219
312,31857		 445.776
400.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 285,96569
308,85172		 449.702
420.000
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 285,91001
310,93489		 450.109
408.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 285,45229
303,75728		 453.394
451.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 13+0
11+0		 13
11		 284,31586
302,89366		 461.625
456.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 284,24994
300,18517		 462.101
474.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 284,01203
307,47894		 463.888
428.000
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 283,92250
309,99244		 464.550
413.000
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 283,78140
305,28012		 465.580
441.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 283,74034
307,08332		 465.932
430.000
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 283,47165
306,78607		 467.879
432.000
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 283,31707
301,55020		 469.003
465.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 282,95899
306,89358		 471.768
431.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 282,71922
297,10391		 473.669
495.000
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 282,41461
304,11227		 475.965
448.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 281,82375
300,17994		 480.559
474.000
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 281,65360
296,24243		 481.870
501.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 281,58650
303,46474		 482.382
453.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 281,34384
303,59768		 484.298
452.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 281,30635
303,27169		 484.568
454.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 281,06682
307,04553		 486.482
430.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 280,89839
302,17596		 487.782
461.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 280,38728
299,86877		 491.754
476.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 280,10634
295,89332		 493.930
503.000
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 280,05074
304,99163		 494.394
443.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 279,89223
299,14504		 495.628
481.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 80+2
75+2		 82
77		 279,58185
304,58942		 498.095
445.000
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0
 10
 279,15846
 501.523
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0
10+0		 9
10		 279,00575
294,84911		 502.786
511.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 278,71056
303,12177		 505.181
455.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 278,58271
295,16891		 506.190
508.000
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 278,48737
293,49448		 506.913
520.000
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 278,43096
301,60638		 507.376
465.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75+2
75+2		 77
77		 278,31387
296,70531		 508.271
498.000
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 277,44312
298,93639		 515.395
482.000
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 277,37495
295,33333		 515.953
507.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 277,19723
298,80299		 517.442
483.000
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Balıkesir) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2
 52
 277,12397
 518.092
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 35+1
35+1		 36
36		 277,05684
301,38262		 518.682
466.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 276,69004
296,10252		 521.767
502.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 276,42654
295,48973		 524.016
506.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 276,33523
293,75259		 524.762
518.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 276,32570
301,03027		 524.844
468.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 275,98270
289,82450		 527.714
547.000
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0
40+0		 6
40		 275,91509
273,30326		 528.251
685.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30+1
30+1		 31
31		 275,17191
298,32984		 534.535
487.000
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 275,03736
298,00236		 535.685
489.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 274,97718
297,73851		 536.186
490.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 274,68719
299,64039		 538.725
478.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0
 6
 274,68187
 538.762
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 274,40047
289,24628		 541.226
552.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 274,32464
300,15812		 541.884
474.000
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 274,22798
294,77735		 542.696
511.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 273,87182
292,52206		 545.943
527.000
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 273,81294
283,31255		 546.458
599.000
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Karaman) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2
 52
 273,40321
 550.065
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 273,22457
292,86250		 551.625
525.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 272,86684
290,79249		 554.798
540.000
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0
 6
 272,60257
 557.087
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 272,54515
291,64416		 557.614
534.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 272,40453
296,02284		 558.835
502.000
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 272,14522
292,60222		 561.186
527.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 271,65658
296,17985		 565.582
501.000
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 271,46198
291,01259		 567.336
538.000
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 11+0
9+0		 11
9		 271,35333
294,43015		 568.291
513.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 271,34785
293,28869		 568.347
522.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 271,30909
283,47866		 568.698
597.000
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 271,25712
280,62452		 569.183
621.000
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 270,93190
288,22486		 572.173
560.000
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 270,10948
292,22586		 579.711
529.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 269,80455
292,58910		 582.525
527.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 268,80363
291,43341		 591.783
535.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 267,96110
291,61747		 599.743
534.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 267,78008
283,88613		 601.425
594.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 267,36383
290,16829		 605.530
545.000
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 11+0
9+0		 11
9		 267,29280
289,41058		 606.213
551.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 266,92759
291,26778		 609.731
536.000
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 33+0
34+0		 33
34		 266,84091
282,38538		 610.546
606.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0
8+0		 10
8		 266,45150
293,93086		 614.365
517.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 266,30991
279,24750		 615.739
633.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 11+0
10+0		 11
10		 265,62522
283,73685		 622.424
595.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 265,39635
283,22599		 624.675
600.000
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 265,33188
286,11534		 625.322
576.000
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
 8
 265,30326
 625.592
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 265,13140
288,43990		 627.279
558.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 265,10364
283,66252		 627.576
596.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 264,85722
284,60380		 629.966
588.000
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40+1
 41
 264,37409
 634.813
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
 3
 264,26958
 635.814
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 263,95362
284,91508		 638.949
586.000
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 262,10833
281,65645		 657.905
613.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 261,30369
286,27097		 666.295
575.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 260,92276
280,73468		 670.403
620.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0
10+0		 7
10		 258,78061
261,60298		 693.065
800.000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 258,50124
279,50965		 696.082
631.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 248,01011
266,69142		 817.427
748.000
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaizantep) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 20+0
20+0		 20
20		 247,78303
252,89070		 820.157
894.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 26+0
 26
 241,22773
 897.308
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
10+0		 8
10		 241,12031
242,98487		 898.563
1.009.000
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 14+0
14+0		 14
14		 238,76949
240,68688		 925.924
1.036.000
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 238,43380
259,23210		 929.807
825.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
59+0		 68
59		 238,40907
262,17477		 930.096
794.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
38+0		 38
38		 237,61819
265,44159		 939.218
761.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 237,03492
259,51881		 946.075
822.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 40+0
36+0		 40
36		 236,41242
239,90048		 953.481
1.046.000
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
25+0		 25
25		 235,70389
258,63364		 961.825
831.000
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefke)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 30+0
25+0		 30
25		 234,80131
254,48645		 972.405
876.000
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 34
34		 234,35725
232,51413		 977.677
1.136.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 34
34		 232,77841
239,79781		 996.839
1.047.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
51+0		 42
51		 231,78577
246,02965		 1.008.985
973.000
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 231,02440
238,06525		 1.018.250
1.068.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 230,91224
237,39776		 1.019.699
1.076.000
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
47+0		 51
47		 230,54941
249,64533		 1.024.261
931.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 60+0
58+0		 60
58		 230,41778
260,30398		 1.025.911
813.000
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 229,68707
243,79310		 1.035.228
1.000.000
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 50+0
50+0		 50
50		 228,12074
235,99377		 1.055.110
1.093.000
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0
37+0		 37
37		 227,85704
247,41140		 1.058.509
957.000
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 25+0
27+0		 25
27		 226,92925
242,86404		 1.070.556
1.011.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 43
51		 225,34971
242,21971		 1.091.462
1.018.000
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
33+0		 42
33		 224,56906
243,04106		 1.101.851
1.008.000
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 34
34		 222,75173
217,71044		 1.126.194
1.331.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
51+0		 51
51		 222,26228
220,77286		 1.132.889
1.290.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 34
 220,44131
 1.157.515
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 36+0
28+0		 36
28		 217,87001
227,87175		 1.191.755
1.195.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 43
51		 216,86409
237,95209		 1.205.175
1.069.000
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 55+0
 55
 216,34518
 1.212.036
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
42+0		 42
42		 213,52725
214,94167		 1.250.894
1.368.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 30+0
31+0		 30
31		 209,69280
194,29706		 1.305.668
1.655.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 43+0
34+0		 43
34		 206,86345
232,58356		 1.347.960
1.135.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
64+0		 68
64		 206,35456
211,38199		 1.355.856
1.417.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 60+0
60+0		 60
60		 205,29470
221,65133		 1.372.112
1.278.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 42+0
 42
 204,00854
 1.391.763
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0
43+0		 50
43		 203,07138
212,18401		 1.406.073
1.406.000
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 32+0
30+0		 32
30		 202,02174
221,84564		 1.422.216
1.275.000
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 38+0
38+0		 38
38		 200,02848
214,50936		 1.452.869
1.374.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
50+0		 59
50		 199,96698
221,80725		 1.453.803
1.276.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 8+0
10+0		 8
10		 199,76123
200,01713		 1.456.963
1.579.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
55+0		 51
55		 199,12011
222,46516		 1.466.845
1.267.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 1+0
1+0		 198,48658
204,65435		 1.476.365
1.512.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 49+0
37+0		 49
37		 197,64737
212,94161		 1.488.767
1.395.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 23+0
24+0		 23
24		 197,07215
197,30409		 1.497.326
1.616.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 34
34		 196,87004
224,49047		 1.500.173
1.240.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0
59+0		 68
59		 196,30031
228,55734		 1.508.170
1.186.000
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
33+0		 42
33		 195,93229
193,85029		 1.513.320
1.660.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
50+0		 42
50		 195,79674
194,99782		 1.515.223
1.647.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 1
 193,31974
 1.547.070
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 66+0
59+0		 66
59		 192,81343
211,48835		 1.552.997
1.416.000
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
34+0		 42
24		 192,27443
 1.559.073
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
51+0		 59
51		 191,45828
202,21764		 1.567.791
1.547.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
42+0		 42
42		 191,30882
192,00927		 1.569.386
1.681.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 191,02624
216,58801		 1.572.178
1.346.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 3+0
5+0		 3
1		 190,21884
 1.579.768
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 21+0
 21
 186,64660
 1.603.795
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 43
51		 185,41468
190,47843		 1.608.569
1.695.000
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 48+0
48+0		 31
48		 Dolmadı
206,12304		 1.627.099
1.491.000
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
51+0		 35
51		 Dolmadı
210,08908		 1.622.037
1.435.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 18+0
9+0		 9
9		 Dolmadı
211,45319		 1.472.834
1.416.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 10+0
10+0		 1
9		 Dolmadı
 1.321.096
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
1+0		 0
—-		 Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
 0
 Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 5+0
4+0		 0
1		 Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 7+0
8+0		 2
1		 Dolmadı
 1.604.278
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 16+0
18+0		 4
6		 Dolmadı
 1.618.335
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 2+0
 0
 Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 45+0
 36
 Dolmadı
 1.598.880
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 20+0
 8
 Dolmadı
 1.532.520
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 4+0
 3
 Dolmadı
 1.525.511
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 55+0
59+0		 31
59		 Dolmadı
222,88820		 1.576.984
1.261.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 4+0
 0
 Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
38+0		 20
38		 Dolmadı
210,52115		 1.617.570
1.429.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 56+0
47+0		 38
47		 Dolmadı
213,54162		 1.626.522
1.387.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
38+0		 2
25		 Dolmadı
 1.596.991
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
58+0		 46
58		 Dolmadı
200,18104		 1.617.273
1.576.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 38+0
36+0		 9
28		 Dolmadı
 1.609.420
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 68+0
68+0		 6
68		 Dolmadı
218,62863		 1.460.466
1.319.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 19+0
27+0		 1
27		 Dolmadı
199,45358		 1.621.370
1.587.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 10+0
15+0		 0
3		 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 54+0
49+0		 51
49		 Dolmadı
210,66199		 1.616.776
1.427.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
47+0		 12
29		 Dolmadı
 1.606.167
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 3+0
1+0		 1
1		 Dolmadı
198,99939		 1.621.469
1.593.000
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 57+0
50+0		 49
50		 Dolmadı
225,70305		 1.605.421
1.224.000
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 19
 Dolmadı
 1.602.942
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 18
 Dolmadı
 1.599.254
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 6+0
7+0		 1
6		 Dolmadı
 1.604.150
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 39+0
39+0		 31
39		 Dolmadı
200,76376		 1.626.823
1.568.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
51+0		 25
51		 Dolmadı
201,02065		 1.598.951
1.564.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 11
51		 Dolmadı
190,14952		 1.625.231
1.698.000
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0
23+0		 18
23		 Dolmadı
215,87885		 1.571.088
1.355.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
10+0		 2
3		 Dolmadı
 1.425.747
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 14+0
22+0		 1
5		 Dolmadı
 1.505.483
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