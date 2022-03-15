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Giriş Tarihi: 15.3.2022 14:07 Son Güncelleme: 15.3.2022 18:17

Raflarda olmayan toz şekerler depolarda çıktı!

BEKİR COŞKUN
Raflarda olmayan toz şekerler depolarda çıktı!

Mersin’de Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde, satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele geçirildi. İlgili market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.

Akdeniz'deki ilgili ekipler haksız kazanç ve stokçuluğun önüne geçmek için başlattığı denetimlerde fırsatçılara nefes aldırmıyor. Kısa süre önce satışa hazır halde stoklanmış binlerce litre yağ ele geçiren ekipler bu defa bir zincir marketin deposunda 48 ton toz şeker stoğu tespit etti. Tespit tutanakları ekipler tarafından Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Raflarda olmayan toz şekerler depolarda çıktı! | Video


STOKÇULUĞA KARŞI ORTAK DENETİM

Yaklaşan Ramazan ayını da dikkate alana ekipler hem vatandaştan gelen şikayetler üzerine hem de yaptıkları periyodik denetimlerde bazı zincir marketlerde toz şeker olmadığını ve satılmadığını görünce harekete geçti. Akdeniz Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince stokçuluğa karşı ortak denetim düzenlendi.



TOZ ŞEKERLERİ DEPODA İSTİFLEMİŞLER

Ekipler konuyla ilgili zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanlarının da bir süredir toz şekerin gelmediğini beyan etmesi üzerin denetime hız kazandırdı. İlçe sınırları içerisinde bulunan zincir marketin ana deposuna Akdeniz Kaymakamlığı İSDEM ekibi ve Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gidildi. Yapılan kontrollerin devamında depo içerisinde istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilogramlık toz şeker bulundu.

"DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "Her gün düzenli olarak belli sıra ve süre içerisinde zincir marketleri denetliyoruz. Ayın 10'undan itibaren raflarda toz şeker olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ilgili ekiplerle beraber bu marketleri denetledik. Raflarda yine toz şeker olmadığını tespit ettik. Kaymakamımız Sayın Muhittin Pamuk ve Akdeniz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak'ın talimatları doğrultusunda ana depoya denetim yaptık. İçeri girdiğimizde 48 ton 120 kilo toz şekerin depoda olduğunu gördük. Denetimlerimiz özellikle zincir marketler nezdinde olacak ve aralıksız olarak sürecektir. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimizdir" dedi.

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Raflarda olmayan toz şekerler depolarda çıktı!
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