Rafta yok, depoda 15 ton var

Gaziantep'te zabıtanın denetim yaptığı bir markette, raflarda yağ bulunmamasına karşın deposunda 15 bin 136 litre ayçiçek yağı çıktı. Market hakkında yasal işlem yapıldı.

Şahinbey İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde KDV fiyat denetimi yaparken, bir marketin raflarında hiç yağ olmadığını görünce market yetkilileriyle birlikte depoyu inceledi. Yapılan araştırmada marketin rafları boş olmasına rağmen depoda yüklü miktarda yağ olduğu görüldü. Zabıta ekipleri markette yaptıkları sayıda 15 bin 316 litre yağ tespit edince yasal işlem başlattı.

Rafta yok depoda 15 ton ayçiçek yağı var

Stokçuluğa ve vatandaşın gıda maddeleri üzerinde spekülasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanlığı kararıyla gıda ürünlerinde KDV oranının düşürülmesiyle birlikte fiyat denetimlerine başlamıştık. Denetimler devam ederken arkadaşlarımız bir markette boş raflara karşılık depoda yüklü miktarda ayçiçek yağı tespit etti. Bu durum üzerine gerekli yasal işlemi yaptık. Kimsenin vatandaşın gıdasıyla oynamasına izin veremeyeceğiz" dedi.

Öte yandan Ticaret Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı denetimlerde, mağazaların raflarının kontrolünün yanı sıra geçmişe dönük ortalama ürün satış rakamlarının da dikkate alınarak firmaların spekülasyon yapıp yapmadığının tespit edildiği öğrenildi.