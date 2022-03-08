Haberler Yaşam Haberleri Rafta yok, depoda 15 ton var
Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:29 Son Güncelleme: 8.3.2022 11:47

Rafta yok, depoda 15 ton var

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Rafta yok, depoda 15 ton var

Gaziantep’te zabıta ekiplerinin denetim yaptığı bir marketin raflarında tek şişe yağ bulunmayan marketin deposunda 15 ton ayçiçek yağı ele geçirildi.

Gaziantep'te zabıtanın denetim yaptığı bir markette, raflarda yağ bulunmamasına karşın deposunda 15 bin 136 litre ayçiçek yağı çıktı. Market hakkında yasal işlem yapıldı.

Şahinbey İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde KDV fiyat denetimi yaparken, bir marketin raflarında hiç yağ olmadığını görünce market yetkilileriyle birlikte depoyu inceledi. Yapılan araştırmada marketin rafları boş olmasına rağmen depoda yüklü miktarda yağ olduğu görüldü. Zabıta ekipleri markette yaptıkları sayıda 15 bin 316 litre yağ tespit edince yasal işlem başlattı.

Rafta yok depoda 15 ton ayçiçek yağı var

Stokçuluğa ve vatandaşın gıda maddeleri üzerinde spekülasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanlığı kararıyla gıda ürünlerinde KDV oranının düşürülmesiyle birlikte fiyat denetimlerine başlamıştık. Denetimler devam ederken arkadaşlarımız bir markette boş raflara karşılık depoda yüklü miktarda ayçiçek yağı tespit etti. Bu durum üzerine gerekli yasal işlemi yaptık. Kimsenin vatandaşın gıdasıyla oynamasına izin veremeyeceğiz" dedi.

Öte yandan Ticaret Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı denetimlerde, mağazaların raflarının kontrolünün yanı sıra geçmişe dönük ortalama ürün satış rakamlarının da dikkate alınarak firmaların spekülasyon yapıp yapmadığının tespit edildiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
Rusya’dan şoke eden iddia! ‘Ukrayna tüm belgeleri yok etti!’
A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu: Savaşta kadınların verdiği mücadeleyi dünyaya duyurdum
Koza ve Naksan’da mülkiyet devlete geçiyor
New York Times: ABD ve NATO Ukrayna'ya 17 binden fazla tanksavar soktu
Rusya'dan Batı'ya 'ambargo' uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir
‘İktidarın ekmeğine yağ sürmeyin’
Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bungesliga..."
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Azak denizinde bekleyen 30 gemi için talimat
ARKADAŞINA GÖNDER
Rafta yok, depoda 15 ton var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA