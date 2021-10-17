Rafting yaparken botu devrilen doktor boğuldu

Mersın'de Göksu Irmağı
'nda rafting yapan doktor, botun alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Yurtdışında çalışan nöroloji uzmanı Dr. Savaş Erçal (64), dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Derinçay mevkiinde Göksu Irmağı'nda botla rafting yapmak için suya girdi. Bir süre sonra botu devrilen Erçal akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Görgü tanıkları, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Bölgede arama yapan ekipler, Erçal'ın Kadıköy Mahalesi İncirlibük mevkisinde cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Erçal'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin
Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İHA