Haberler Yaşam Haberleri Rahatsız ettiği kızın babasını vurmuştu: O zorba hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 29.4.2023 16:38

Rahatsız ettiği kızın babasını vurmuştu: O zorba hakkında flaş gelişme!

Dehşet dolu olay Zonguldak'ta meydana geldi. Kızını takıntı haline getirdiği M.G.'yi (65) tabanca ile vurduktan sonra kaçan R.G., polis tarafından yakalandı. R.G., adliyeye sevk edildi.

DHA
Rahatsız ettiği kızın babasını vurmuştu: O zorba hakkında flaş gelişme!

Olay, dün sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi. Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı. Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı. M.G. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan R.G., polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Rahatsız ettiği kızın babasını vurmuştu: O zorba hakkında flaş gelişme!
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