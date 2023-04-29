Rahatsız ettiği kızın babasını vurmuştu: O zorba hakkında flaş gelişme!

Olay, dün sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi. Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı. Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı. M.G. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan R.G., polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.