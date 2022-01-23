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Giriş Tarihi: 23.1.2022 14:36 Son Güncelleme: 23.1.2022 14:43

Rahatsızlanan vatandaş için belediye seferber oldu

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Rahatsızlanan vatandaş için belediye seferber oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahallede bulunan hastayı Siverek Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle alarak yolda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Siverek ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kelhan Kırsal Mahallesinde yaşayan bir kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yüzünden ambulansla ilerleyemeyince Siverek Belediyesi tarafından kurulan kriz masasına iletti.

Olay yerine gelen ekipler bir yandan yol açma çalışmalarını başlatırken bir yanda da rahatsızlanan vatandaşa ulaşmak için iş makinasıyla kırsal mahallesine ilerledi. Karlı yollu aşarak kırsal mahallesine ulaşan ekipler, rahatsızlanan vatandaşı İş makinasıyla alarak yolda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti.

Burada ilk müdahalesin ardından rahatsızlanan vatandaş, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen vatandaş, belediye çalışanlarına gösterdikleri çalışmadan dolayı teşekkür etti.

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Rahatsızlanan vatandaş için belediye seferber oldu
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