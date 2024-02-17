Rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Astsubay Ekinci toprağa verildi

6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Alican Ekinci, 9 Ocak 2024 tarihinde beyin iltihaplanması (Ensefalit) nedeniyle tedavi gördüğü Balıkesir Şehir Hastanesi'nde 16 Şubat 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Askerin cenazesi, Adıyaman Havaalanına getirilerek öğle namazının ardından Adıyaman Belediye Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, askerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol yaptığı açıklamada, "Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Alican Ekinci'ye Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Hayatını kaybeden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Alican Ekinci'nın bekar olduğu öğrenildi.