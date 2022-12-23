Rahim nakliyle doğan Ömer ve Özlenen taburcu oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem (32) ve "Özlenen" adını verdiği bebeği, dün törenle taburcu edildi. Dünyanın ilk rahim nakli yapılan Derya Sert ve yine ilk rahim nakliyle doğan ve birkaç gündür üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle teravi gören Ömer bebekle birlikte taburcu oldu. Dünyanın ilk ve ikinci rahim nakille bebekleri ilk kez birlikte görüntülenirken, nakilleri gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kendi isimleri verilen bebekleri kucaklarına alıp sevdi. Özlenen Özkan, iki bebeğin hem Türkiye'nin hem de Akdeniz Üniversitesi'nin gururu olduğunu söyledi. Ömer Özkan ise 11 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim naklini yaptıklarını anlatarak, "İki aileyi de taburcu etmenin gurunu yaşıyoruz" diye konuştu.