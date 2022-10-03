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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Rahime Nine, kan davası çatışmasına kurban gitmiş

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Rahime Nine, kan davası çatışmasına kurban gitmiş
Adana'da 91 yaşındaki aşındaki Rahime Eker'in, geçen 24 Eylül'de torununun kınasına gitmek için tekerlekli sandalyesiyle sokakta beklerken, iki grup arasındaki çatışmada başından vurularak hayatını kaybettiği olayın altından 8 yıllık husumet çıktı. Abdullah Karadağoğlu, kardeşinin 2014'te çarşaflı bir kişi tarafından öldürülmesinden, Mehmet Sait Çağan'ı sorumlu tuttu. Olay günü trafik ışıklarında karşılaşan taraflar arasında çatışma çıktı. Ara sokağa girip kaçmaya çalışan Çağan, duvara çarptı. Peşinden gelen diğer grup kaza yapan araçtakilere kurşun yağdırdı. Bu sırada tekerlekli sandalye ile sokakta bulunan Rahime Gencer, kurşunların hedefi oldu. Abdullah Karadağoğlu'nun geçen Ağustos'ta İstanbul'daki bir parkta Rohat Gün'ü başından vurarak öldürdüğü de belirlendi. Karadağolu ile birlikte 4 kişi tutuklanırken Mehmet Sait Çağan aranıyor.

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Rahime Nine, kan davası çatışmasına kurban gitmiş
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