‘Rahmetli iyi bir insan değildi’ dedi canından oldu

Adana'da 1 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitiren Fatih Turhan için ailesi mevlit düzenledi. Turhan'ın ölüm yıldönümündeki mevlide katılamayan Murat Daş (51), daha sonra başsağlığı dilemek için ailenin kıraathanesine gitti. Daş, kıraathanede Turhan'ın üvey kardeşi Yıldıray Çakır'la (50) sohbet etmeye başladı. Daş, bir süre sonra Turhan'ın duvarda asılı olan fotoğrafını görünce "Rahmetli çok iyi bir insan değildi, yanlışları vardı" dedi. Çakır bunun üzerine Daş'ı silahla öldürdü. Çakır tutuklandı.