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Giriş Tarihi: 30.4.2025 15:30 Son Güncelleme: 30.4.2025 15:33

Ralli tutkunu iş insanı 74 günlük yaşam savaşını kaybetti

Aydın'da 15 Şubat’ta go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan ralli tutkunu iş adamı Ömer Hakan Tolon (52), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 74 günlük yaşam savaşını kaybeden Tolon’un cenazesi 2 Mayıs'ta Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ralli tutkunu iş insanı 74 günlük yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 15 Şubat'ta go-kart pistinde geçirdiği kazada yaralanan rallici iş insanı Ömer Tolon (52), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Tolon, 74 yaşam savaşını kaybetti. Tolon Global Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin yönetim kurulu başkanı Ömer Tolon'un vefat ettiği, cenazesinin 2 Mayıs'ta Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

KAZA

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yeni Sanayi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan go-kart pistinde UTV tipi aracıyla sürüş yapan Tolon virajı alamayarak duvara çarpmış; ağır yaralanan Tolon önce Nazilli Devlet Hastanesine ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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Ralli tutkunu iş insanı 74 günlük yaşam savaşını kaybetti
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