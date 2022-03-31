Ramazan ayının ilk teravihi bugün kılınacak

Teravih namazı, normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edilecek. İlk teravih Hakkâri’de saat 19.51’de, son teravih ise Edirne’de saat 21.08’de kılınacak
Ramazan ayının ilk teravihi bugün ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak. Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler son iki sene cami ve mescitlerde kılınamadı. Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beş vakit namazlarda olduğu gibi teravihlerin de normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edileceğini söyledi. Böylece cami ve mescitler, bugün teravihte yeniden cemaatle buluşacak. Ramazan'da bütün irşad faaliyetlerinin yüz yüze yapılacağı camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan temizlik ve maske kullanımı tedbirleri uygulanmaya devam edilecek. Türkiye'de Ramazan'ın birinci günü ilk teravih Hakkâri'de saat 19.51'de, son teravih ise Edirne'de saat 21.08'de kılınacak. İstanbul'da saat 20.57'de kılınacak Ramazan'ın ilk teravihi, Ankara'da saat 20.39'da, İzmir'de 20.59'da, Bursa'da 20.55'te eda edilecek.
İLK TERAVİHİ ERBAŞ KILDIRACAK
86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde salgın nedeniyle iki sene sonra ilk teravih namazı kılınacak. Bugünkü teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak. Erbaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu Ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah" ifadelerine yer verdi.