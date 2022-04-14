Ramazan davulcusu sahurda sırtından vuruldu

Ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak için sokak sokak dolaşıp davul çalan 27 yaşındaki Mert Uygun, saat 03.40 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nin sokaklarında davul çalarak yürürken aniden yere yığıldı. Davul çalarken aniden yere yığılan ağabeyini araba ile arkadan takip eden kardeşi Metin Uygun ağabeyinin sırtından kan geldiğini görünce hemen panikle hastaneye yetiştirdi.

Hastaneye kaldırılan Ramazan Davulcusu Mert Uygun'un yapılan ilk muayenesinde sırtında omuriliğine yakın yerden iki mermi çekirdeği ile yaralandığı tespit edildi. Nereden ve kim tarafından ateş edildiği henüz bebirlenemeyen mermi ile ağır yaralanan Ramazan davulcusu Mert Uygun hemen ameliyata alındı.

Polis Ramazan davulcusu Mert Uygun'un sırtına iki el ateş edenlerin tespit edilebilmesi için sokaktaki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.





Vatandaşı sahura kaldırmak için 14 gündür davul çalan Mert Uygun'un sırtından aldığı mermilerin omuriliğine denk gelmesi nedeniyle felç kalma durumunun bulunduğu hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.



