Ramazan etkinliğinde çöken sahne oto tamircinin çıktı! CHP’li belediyeden oto tamirciye kültür sanat ihalesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 18 milyon TL'lik kültür sanat ihalesinde bir skandal ortaya çıktı. Belediyenin 18 milyon TL'lik kültür sanat organizasyonu ihalesini Maslak Oto Sanayi'de oto tamiri yapan bir kişiye verdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde de belediye tarafından Ramazan etkinliği için kurulan çadırın içerisinde bulunan sahnenin çökmesi sonrası ortaya çıkan bu skandal pes dedirtti. İhaleyi kazanan oto tamircinin kurduğu sahnenin çökmesi sonucu 18 Mart etkinliklerinde gösteriye çıkan 4 koro üyesi yaralanmıştı.
750 bin TL sermaye ile 13 Temmuz 2023'te yani ihaleyi almadan 13 ay önce kurulan şirketin kültür sanat faaliyetlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şirketin faaliyet bölümü "Otomobil, kamyon, otobüs, minibüs ve benzeri araçların tamirini, yedek parça, modernizasyonu ve teknik kontrollerini yapmak."