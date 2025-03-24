Ramazan etkinliğinde çöken sahne oto tamircinin çıktı! CHP’li belediyeden oto tamirciye kültür sanat ihalesi

750 bin TL sermaye ile 13 Temmuz 2023'te yani ihaleyi almadan 13 ay önce kurulan şirketin kültür sanat faaliyetlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şirketin faaliyet bölümü "Otomobil, kamyon, otobüs, minibüs ve benzeri araçların tamirini, yedek parça, modernizasyonu ve teknik kontrollerini yapmak."