Haberler Yaşam Haberleri Ramazan etkinliğinde çöken sahne oto tamircinin çıktı! CHP'li belediyeden oto tamirciye kültür sanat ihalesi
Giriş Tarihi: 24.3.2025 16:50 Son Güncelleme: 24.3.2025 17:43

Ramazan etkinliğinde çöken sahne oto tamircinin çıktı! CHP'li belediyeden oto tamirciye kültür sanat ihalesi

CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri için kurduğu sahne çökmüş, 4 kişi yaralanmıştı. Belediyenin 'pazarlık usulü' ile yaptığı 18 milyon TL'lik kültür sanat organizasyonu ihalesini Maslak Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto alım satım ve tamir yapan şirkete verdiği ve sahneyi de bir oto tamircinin kurduğu ortaya çıktı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Ramazan etkinliğinde çöken sahne oto tamircinin çıktı! CHP’li belediyeden oto tamirciye kültür sanat ihalesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 18 milyon TL'lik kültür sanat ihalesinde bir skandal ortaya çıktı. Belediyenin 18 milyon TL'lik kültür sanat organizasyonu ihalesini Maslak Oto Sanayi'de oto tamiri yapan bir kişiye verdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde de belediye tarafından Ramazan etkinliği için kurulan çadırın içerisinde bulunan sahnenin çökmesi sonrası ortaya çıkan bu skandal pes dedirtti. İhaleyi kazanan oto tamircinin kurduğu sahnenin çökmesi sonucu 18 Mart etkinliklerinde gösteriye çıkan 4 koro üyesi yaralanmıştı.

OTO TAMİRCİYE KÜLTÜR SANAT İHALESİ

Kültür ve sanat organizasyon ihalesini kazanan şirketin 'Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösterdiği ve faaliyet alanının otomotiv ve oto bakım hizmetleri olduğu öğrenildi.

750 bin TL sermaye ile 13 Temmuz 2023'te yani ihaleyi almadan 13 ay önce kurulan şirketin kültür sanat faaliyetlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şirketin faaliyet bölümü "Otomobil, kamyon, otobüs, minibüs ve benzeri araçların tamirini, yedek parça, modernizasyonu ve teknik kontrollerini yapmak."

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Ramazan etkinliğinde çöken sahne oto tamircinin çıktı! CHP'li belediyeden oto tamirciye kültür sanat ihalesi
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