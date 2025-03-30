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Giriş Tarihi: 30.3.2025 10:02

Ramazan kampanyamıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz

Ramazan kampanyamıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz

Değerli Bağışçılarımız,

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz kampanyaya gösterdiğiniz yoğun ilgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Sizin katkılarınız sayesinde, bu özel ayı daha anlamlı kılmayı başardık.

Kampanyamız boyunca sağladığınız destekler, ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Bu süreçte gösterdiğiniz duyarlılık, bizlere güç verdi.

Hep birlikte güzel işler başardık ve bu başarıda emeği geçen herkese minnettarız. Kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi, gelecekteki projelerimize de ilham kaynağı olacaktır.



Tekrar teşekkür eder, her zaman yanımızda olduğunuz için büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.

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Ramazan kampanyamıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz
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